امیدوارم از شرایط فعلی خارج شویم/ رده شانزدهمی برای پرسپولیس ناگوار است

به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل ژوزه پس از تساوی 2 بر 2 عصر چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر شهرداری یاسوج ضمن اشاره به این دیدار گفت: یک بازی تدارکاتی را برگزار کردیم تا به بازیکنانی که کمتر میدان داده بودیم فرصت بازی بدهیم. ضمن اینکه به فکر برگزاری یک دیدار تدارکاتی دیگر در روز 20 شهریور هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که پیش بینی می کنید این تیم چه زمانی از بحران خارج شود و شرایط بهتری پیدا کند گفت: قبول دارم که قرار داشتن پرسپولیس در رده شانزدهم برای بازیکنان و هواداران ناگوار است. همه این را می دانیم اما مشکل این روزهای ما اعتماد به نفس بازیکنان است.

وی ادامه داد: اگر بازیکنان اعتماد به نفس شان را به دست بیاورند می توانیم امیدوارم باشیم که از شرایط فعلی خارج شویم و در ادامه رقابت های لیگ برتر نتایج بهتری کسب کنیم.

مانوئل ژوزه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که خواست چند سوال خصوصی از او بپرسد گفت: فعلا از نظر روحی و روانی خوب نیستم و نمی توانم به سوال خاصی جواب بدهم.