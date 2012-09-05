آغاز بزرگترین رویداد محیط زیستی پایتخت در بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری این جشنواره دومین جشنواره محیط زیست با حضور سید محمد فیاض، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، محمدهادی حیدرزاده، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران، شهرداران مناطق 19، 17، 16و تنی چند از نمایندگان مجلس، معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط ‌زیست شورای شهر آغاز خواهد شد.

بهمن پاسبان دبیر جشنواره محیط زیست شهری تاکید کرد: مراسم افتتاحیه با ادای احترام به شهدا در کنار «سرای احترام» که توسط سازمان بهشت زهرا به بوستان ولایت آورده می‌شود، شروع خواهد شد. سپس مسئولان حاضر در مراسم از غرفه‌های مناطق دیدن و در آخر 22 نهال بلوط کاشته می‌شود.

وی افزود: کار آماده سازی غرفه های مناطق 22 گانه و سازمانها و شرکتهای مرتبط با معاونت خدمات شهری و همینطور

معاونتهای اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک در حال پایان است.

22 اصله درخت بلوط به نیت 22 شهید از کل مناطق شهرداری تهران که با پلاک شهیدان و پیشینه نشانه گذاری شده اند در کنار درختی که مقام معظم رهبری آن را کاشته‌اند، توسط معاونان خدمات شهرداری مناطق 22گانه کاشته می‌شود.

