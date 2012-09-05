تعطیلات برای پرسپولیس موثر نبود/ از انتشار برخی اخبار کذب متاسفم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از تساوی 2 بر 2 عصر چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر شهرداری یاسوج ضمن بیان این مطلب افزود: بازی دوستانه برای شناخت نقاط ضعف تیم است و نتیجه آن در آینده تیم تاثیر زیادی ندارد. به هر حال بازی بدی نبود.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد انتشار خبر درگیری اش با علی کریمی گفت: از انتشار چنین اخباری متاسفم. وقتی این اخبار را می خوانم به این نتیجه می رسم که برخی بازیکنان حق دارند که با رسانه ها صحبت نمی کنند.

وی در مورد آینده تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تیم ما از نظر هماهنگی به شرایط بهتری دست پیدا کرده است. با این حال امیدواریم همه دست در دست هم دهیم و بتوانیم در ادامه لیگ نتایج بهتری کسب کنیم.

مهدوی کیا در مورد تاثیر تعطیلات روی آینده پرسپولیس گفت: در حالی که این تعطیلات برای برخی تیم ها سودمند بود و باعث شد با تمرینات بیشتر به هماهنگی خوبی برسند، پرسپولیس نتوانست بهره لازم را ببرد و به خاطر حضور چند بازیکن تاثیرگذارش در اردوی تیم ملی عملا با تمامی نفرات تمرین نکرد.