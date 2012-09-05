بانوی استان فارسی مدال آورمسابقات پاراالمپیک به شیراز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در مراسم استقبال از اولین بانوی مدال آور فارس در مسابقات پاراالمپیک، مدیرکل اموربانوان استانداری فارس،فرماندارشیراز، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، سرپرست بنیاد شهید استان فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز به همراه مردم و بسیاری از جانبازان ومعلولان شیرازی حضور داشتند.

ساره جوانمردی در مسابقات پاراالمپیک لندن در رشته تیراندازی مدال برنز رقابتها راکسب کرد که این مدال اولین مدال کاروان اعزامی ایران به مسابقات بود.

مادر ساره جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی و غرور به دلیل داشتن چنین فرزندی اظهار داشت: از مسئولان درخواست دارم به خواسته های فرزندم توجه کنند و به ورزشکاران المپیکی و پاراالمپیکی با دید یکسان بنگرند.

وی همچنین بیان داشت: امیدوارم مسئولان به وعده های خود عمل کنند و قولهایی که در مورد اهدا جوائز به مدال آوران داده شد عملی گردد.

اولین بانوی مدال آور فارس در مسابقات پاراالمپیک نیز در جمع خبرنگاران بیان داشت: نزدیک به پنج سال است که ورزش تیراندازی را آغاز کرده ام که خوشبختانه بیش ازسه سال از آن را در عضویت تیم ملی جانبازان ومعلولان هستم.

ساره جوانمردی تصریح کرد: مسابقات پارالمپیک از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و حریفان همگی با قدرت کامل در رقابتها شرکت داشتند.

وی در مورد احساس خود پس از کسب عنوان سوم مسابقات پارالمپیک لندن در رشته تیراندازی گفت: بسیار خوشحال شدم که برای اولین بار یک بانوی فارسی در مسابقات پاراالمپیک توانست بهترین رکورد آسیا را کسب کند وبرای استان خود مدال آور باشد.

اولین بانوی مدال آور فارس در مسابقات پاراالمپیک سپس از مسئولان استانی درخواست کرد همانگونه که از" امید نوروزی" به عنوان اولین مدال آورالمپیک فارس به نحوه شایسته ای تقدیر کردند به او نیز به همین صورت توجه کنند و بین ورزشکاران المپیک و پاراالمپیک تفاوتی قائل نشوند.