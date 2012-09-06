تربیت نیروی انسانی اصلی ترین ماموریت دانشگاه/ تبیین آرمان های انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو، شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه اجلاس سالانه بسیج اساتید کشور که در محل تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به ماموریت های دانشگاه عنوان کرد: تولید علم، و انجام تحقیقات جزء ماموریت های دانشگاه بوده اما اصلی ترین رسالت و مامورت دانشگاه تربیت نیروی انسانی برای آرمان های جامعه بر مبنای اعتقادات وحرکت در مسیر اهداف نظام اسلامی است.

وی تاکید کرد: ماموریت و اقدام دیگر دانشگاه گفتمان سازی در جامعه است و به طور مثال دانشگاه می تواند گفتمان عدالت را در جامعه فراگیر کند و این مقوله را از منظر آموزه های اسلام به عنوان گفتمان قالب ایجاد کند.

گفتمان سازی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی

وی با بیان این مطلب که گفتمان سازی باید بر اصول و مبانی اسلامی استوار باشد، گفت: دانشگاه می تواند در زمینه گفتمان کار و تلاش نیز ورود پیدا کرده و برمبنای باورهای اسلامی و با نگاه به آخرت گفتمان سازی کند.

وی فرهنگ سازی را ماموریت دیگر دانشگاه دانست و افزود: در گذشته وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجود داشت اما امروز متأسفانه فرهنگ از دانشگاه جدا شد که این اقدام اشتباه بود زیرا دانشگاه مهم‌ترین نقش را در فرهنگ‌سازی دارد.

دانشجو تصریح کرد: دانشگاه می تواند فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش را در جامعه حاکم کند در حالی که از آن سو نیز می تواند فرهنگ بی‌بندوباری را ترویج نماید، لذا دانشگاه در حوزه فرهنگ‌سازی نقش تأثیرگذاری دارد.

وی سپس با اشاره به این سخن امام خمینی که فرمودند ما از محاصره و تحریم اقتصادی نمی ترسیم اما آنچه از آن می ترسیم دانشگاهی است که جوانان ما را با نگاه به غرب تربیت کند، افزود: ایران اسلامی از منظر غرب و تفکر غربی نباید به دنیا نگاه کند.

وی با تاکید بر اینکه امام راحل همچنین معتقد بودند که اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می شود، گفت: باید دید کدام دانشگاه از منظر امام اصلاح شده است.

نگاه به ماموریت های دانشگاه با تکیه بر مبانی انقلاب

وی ادامه داد: امام همه چیز را در مسیر اسلام می خواستند بنابراین اگر دانشگاه اسلامی باشد می توان گفت دانشگاه و به تبع آن جامعه اصلاح شده است ودر این زمینه باید به مأموریت‌های دانشگاه‌ با تکیه بر مبانی انقلاب و اسلام نگاه شود.

وی سپس دانشگاه را محل تربیت دانست و افزود: دانشگاهی که فرهنگ انقلاب را جاری و ساری کرده و نیروی انسانی را با آرمان‌های اسلام تربیت کند اصلاح شده است.

دانشجو با بیان این مطلب که دانشگاهی که آزادی را بر مبنای کرامت انسانی نه بر مبنای بی‌بندوباری و متون غربی قبول دارد می‌تواند اصلاح شود، افزود: اگر غیر از این باشد دانشگاه باید تحول یابد و در این تحول بی تردید اساتید نقش مؤثری ایفا می کنند.

وی تاکید کرد: مسلما دانشگاهی که در صورت و سیرت کپی‌برداری از متون غربی است نمی تواند آرمان‌های انقلاب را حفظ و به عنوان دانشگاه اصلاح شده معرفی شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: اگر قرار است نظام اسلامی پویایی و بالندگی داشته باشد باید آرمان های انقلاب اسلامی حفظ شود.

انقلاب یک امر مستمر است

وی تصریح کرد: اگر امروز هر کس بگوید انقلاب اسلامی تمام شد و انقلابی‌گری متعلق به زمان گذشته است یا جاهل یا خائن بوده زیرا انقلاب یک امر مستمر بوده و این گونه نیست که در یک زمان شروع شود و بعد پایان یابد.

دانشجو تاکید کرد: انقلاب اسلامی در سال 57 پیروز شد اما پایان نیافت چرا که انقلاب یک امر مداوم و مستمر است و نظام جمهوری اسلامی محصول انقلاب است.

وی سپس با اشاره به ماهیت انقلاب ها گفت: ماهیت انقلاب ها یا اقتصادی، یا سیاسی و یا معنوی است و ماهیت انقلاب اسلامی ایران معنوی بوده چرا که به خاطر معنویات، ارزش ها و اخلاقیات انقلاب در این کشور روی داده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دوران اصلاحات اشاره کرد و افزود: اصلاح طلبان طی 8و 9 سال به مقدسات و واقع عاشورا خیانت کردند و معتقد بودند که گفتمان امام خمینی باید به تاریخ سپرده شود.

دانشجو تصریح کرد: اینها همان کسانی هستند که برای آمریکا فرش قرمز پهن کرده وگفتمان انقلاب و امام را کنار زدند و با شرمندگی از این انقلاب صحبت می کنند.

تبیین آرمان های انقلاب بر عهده اساتید دانشگاه است

وی با بیان اینکه نمی شود با یک ادبیات انقلاب و با ادبیاتی متضاد حکومت داری کرد، گفت: همان کسانی که ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی را کنار زدن به دنبال مرگ نظام نیز بودند.

وی باتاکید بر اینکه تبیین آرمان های انقلاب اسلامی بر عهده اساتید دانشگاه است، گفت: انقلابی گری باید توسط اساتید به ارزش تبدیل شود لذا استادان سکولار و کسانی که برای آرمان های انقلاب ارزشی قائل نمی شوند در دانشگاه جایگاهی ندارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موتور نظام را آرمان‌های انقلاب دانست و عنوان کرد: یک استاد باید گفتمان انقلاب و مبانی اسلام را با افتخار در دانشگاه ترویج کند نه اینکه با شرمندگی از آنها نام ببرد، بنابراین اساتیدی که برای مبانی انقلاب ارزش قائل نیستند در دانشگاه های نظام اسلامی جایگاهی ندارند زیرا نمی توانند از مبانی انقلاب اسلامی پاسداری کنند.