تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم شوال سال 1433 هجری قمری و ششم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- هشتمین روز از پارالمپیک 2012 لندن امروز پیگیری می‌شود که برنامه رقابت ورزشکاران ایران در این روز به شرح زیر است:

دوچرخه سواری:

* جاده C4-C5: بهمن گلبارنژاد (ساعت 14)

شنا:

* 100 متر آزاد S10: شاهین ایزدیار (ساعت 15:22)

دوومیدانی:

* پرتاب دیسک F44: فرزاد سپه وند (ساعت 23:59)

فوتبال پنج نفره:

* رده بندی تیم های پنجم تا هشتم: ایران - ترکیه (ساعت 12:30)

- تیم "ب" والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی سومین دوره رقابت‌های والیبال کاپ آسیا امروز به مصاف تیم هند می‌رود.

- مسابقات فوتبال تورنمنت چهار جانبه ویتنام امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* استرالیا - ایران، ساعت 13:30 به وقت تهران

* ازبکستان - ویتنام، ساعت 16 به وقت تهران