تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم شوال سال 1433 هجری قمری و ششم سپتامبر سال 2012 میلادی.
- هشتمین روز از پارالمپیک 2012 لندن امروز پیگیری میشود که برنامه رقابت ورزشکاران ایران در این روز به شرح زیر است:
دوچرخه سواری:
* جاده C4-C5: بهمن گلبارنژاد (ساعت 14)
شنا:
* 100 متر آزاد S10: شاهین ایزدیار (ساعت 15:22)
دوومیدانی:
* پرتاب دیسک F44: فرزاد سپه وند (ساعت 23:59)
فوتبال پنج نفره:
* رده بندی تیم های پنجم تا هشتم: ایران - ترکیه (ساعت 12:30)
- تیم "ب" والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی سومین دوره رقابتهای والیبال کاپ آسیا امروز به مصاف تیم هند میرود.
- مسابقات فوتبال تورنمنت چهار جانبه ویتنام امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* استرالیا - ایران، ساعت 13:30 به وقت تهران
* ازبکستان - ویتنام، ساعت 16 به وقت تهران
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