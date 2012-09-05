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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۰:۴۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ادامه بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن با حضور ورزشکاران ایران و برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی والیبال کاپ آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم شوال سال 1433 هجری قمری و ششم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- هشتمین روز از پارالمپیک 2012 لندن امروز پیگیری می‌شود که برنامه رقابت ورزشکاران ایران در این روز به شرح زیر است:
دوچرخه سواری:
* جاده C4-C5: بهمن گلبارنژاد (ساعت 14)

شنا:
* 100 متر آزاد S10: شاهین ایزدیار (ساعت 15:22)

دوومیدانی:
* پرتاب دیسک F44: فرزاد سپه وند (ساعت 23:59)

فوتبال پنج نفره:
* رده بندی تیم های پنجم تا هشتم: ایران - ترکیه (ساعت 12:30)

- تیم "ب" والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی سومین دوره رقابت‌های والیبال کاپ آسیا امروز به مصاف تیم هند می‌رود.

- مسابقات فوتبال تورنمنت چهار جانبه ویتنام امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* استرالیا - ایران، ساعت 13:30 به وقت تهران
* ازبکستان - ویتنام، ساعت 16 به وقت تهران

کد مطلب 1690211

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