به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای دیدار با لبنان آماده می کند، شامگاه امروز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال اردن رفت و در پایان برابر حریف عرب خود به تساوی بدون گل دست پیدا کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان برگزار شد، کارلوس کی روش تیم ملی فوتبال ایران را در هر دو نیمه با ترکیبی متفاوت به میدان فرستاد اما ناهماهنگی همچنان مشکل اصلی این تیم است. ملی پوشان کشورمان در این بازی هم نتوانستند نمایش قابل قبولی داشته باشند و همچنان در خط دفاعی و حمله مشکلاتی دارند. تیم ایران تا "تیم" شدن راه زیادی در پیش دارد.

در دقایق پایانی این دیدار اردن فشار زیادی را روی دروازه تیم ملی فوتبال ایران وارد کرد و حتی یکبار توپ را به تیر دروازه سیدمهدی رحمتی کوبید اما در پایان 90 دقیقه دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار با لبنان در هفته چهارم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا آماده می‌کند. این بازی روز سه شنبه 21 شهریورماه در بیروت برگزار خواهد شد.