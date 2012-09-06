رئیس مجلس به آمل سفر می کند

یداله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پنجمین یادواره 34شهید " نوا " از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل پیش ظهر جمعه هفدهم شهریور برگزارمى شود، و سخنران این مراسم لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: مراسم گرامیداشت پنجمین یادواره 34شهید " نوا " از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل درحسینیه روستای نوا، از ساعت 10 تا 15 روزجمعه هفته جاری برگزار می شود.

فرماندارآمل اضافه کرد: برخی مسئولان ارشد کشوری ونیز استانی به همراه رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم نیز حضور خواهند داشت.

اکبرزاده با بیان اینکه شهدا با نثار خون هاى پاک خود زمینه اعتلاى ارزش هاى والاى اسلامى را در جامعه فراهم نموده اند، گفت: یاد و نام شهدا براى همیشه تاریخ به یادگار خواهد ماند و سیره آنان الگوى ارزنده اى براى آیندگان خواهد شد.

وى با تاکید براینکه باید در راستاى اهداف و آرمانهاى ارزنده شهدا حرکت کرد، خاطرنشان کرد: برگزارى یادواره هاى شهدا مى تواند در زنده نگه داشتن شایسته یاد و نام شهدا موثر باشد.

فرماندار آمل با تاکید بر اینکه دشمن درصدد است تا با انواع برنامه ها و نقشه هاى شوم خود جوانان جامعه را از مسیر اسلام و انقلاب خارج کند و به سمت اهداف خود حرکت دهد، گفت: حرکت درسوى اندیشه هاى والاى امام راحل، شهداى گرانقدر و مقام معظم رهبرى مى تواند تمام برنامه هاى دشمنان را به نابودى تبدیل کند.