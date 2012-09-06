مردم انگلیس هم به ناداوری علیه عبدولی اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گرشاسبی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران و مربیان خوزستانی حاضر در المپیک 2012 لندن اظهار کرد: حق سعید عبدولی مدال طلا بود ولی متاسفانه با ناداوری از دست رفت و این واقعه آنقدر محرز بود که حتی مردم انگلیس که در سالن حضور داشتند به علامت اعتراض سالن مسابقات را ترک کردند.

وی افزود: خوشبختانه استان خوزستان در تجلیل از ورزشکاران این استان که در رقابت های المپیک 2012 لندن شرکت کرده بودند پیشگام بود و اولین استانی است که این مراسم را برگزار می کند و سایر استانها هنوز دست به چنین کاری نزده اند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان ادامه داد: اولین نتیجه این ابتکار این بود که امسال خوزستانی ها در المپیک خوش درخشیدند و این موضوع نشان می دهد برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های ما مطلوب بوده است.



گرشاسبی همچنین عنوان کرد: وقتی اماکن و سالنهای ورزشی را به هیئتها واگذار کردم خیلی از استانها به این امر اعتراض کردند ولی وقتی این ابتکار، نتیجه مثبتی به همراه داشت این امر به صورت قانون درآمد و اکنون همه استانها این حق را دارند که اماکن ورزشی خود را در اختیار هیئتهای ورزشی استان قرار دهند.



در این مراسم از نواب نصیرشلال دارنده مدال نقره وزنه برداری، سعید عبدولی کشتی گیر فرنگی کار که با ناداوری از رقابت های کنار رفت، مهرداد بابادی وند سرمربی تیم ملی پینگ پنگ اردلان صاحب مربی دو و میدانی، ایرج اسفندیاری مربی کشتی فرنگی، امین نیک فر دو و میدانی و حبیب اخلاقی کشی گیر فرنگی که به عنوان ورزشکاران خوزستان در المپیک 2012 لندن حضور داشتند با اهدای هدایایی تقدیر شد.