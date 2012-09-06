تبعیت از ولایت رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان افزود: با توجه به اینکه در حماسه هشت سال دفاع مقدس شاه کلیدهایی را برای پیروزی هشت سال مقاومت داشته ایم باید بتوانیم پس از گذشت 20 سال از دفاع مقدس این روحیه و این فضا را بار دیگر زنده و بازسازی کنیم.

وی اضافه کرد: بنابراین یکی از هدف های بزرگداشت هفته دفاع مقدس این رویکرد است که روحیه مقاومت را در جای جای فضای کشور ایجاد و در تمامی حوزه های مبارزه با استکبار به شکل ملموس توسط نسل های پس از جنگ داشته باشیم.



حسینی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بیان داشت: با الگو گرفتن از هشت سال دفاع مقدس و مقاومت هایی که رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس در آن سال ها داشته اند این بار نیز برای مقابله با توطئه های دشمنان در حوزه اقتصاد از اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد استفاده خواهیم کرد همانگونه که جنگ را با استراتژی مقاومت به پیش بردیم.



وی ادامه داد: در برنامه هایی که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس امسال برگزار می شود باید نقش مردم را همانگونه که در دوران دفاع مقدس در جبهه های مختلف شرکت و حضوری فعال داشته اند بار دیگر پر رنگ و از حضور مردم نیز استفاده کنیم.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به همزمانی هفته دفاع مقدس با دهه کرامت اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال دهه کرامت با نگاه ویژه تری در استان دیده شده به همین مناسبت برنامه ریزی های هفته دفاع مقدس و نیز برگزاری جشن ها به گونه ای باشند که از این ایام برای معنویت و گرامیداشت بیشتر هفته دفاع مقدس استفاده شود.



حسینی گفت: همچنین با توجه به اینکه خوزستان دروازه ورود تشیع به کشور به شمار می رود، برنامه های ویژه ای به این مناسبت در استان داریم که برگزاری جشنواره شعر عربی در استان از جمله این برنامه ها است.



وی افزود: همچنین حرکت نمادین استقبال از کاروان امام رضا(ع) در آبادان، دزفول و بهبهان و میزبانی از تعدادی از خدام حرم مطهر امام رضا(ع) و حضور آنان در برنامه های مختلف از دیگر برنامه ها است و بر همین اساس که در برنامه ریزی های هفته دفاع مقدس باید در نظر گرفته شوند.