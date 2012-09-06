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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

چنانی خبرداد:

برگزاری 50 برنامه هنری در خوزستان به مناسبت هفته دفاع مقدس

برگزاری 50 برنامه هنری در خوزستان به مناسبت هفته دفاع مقدس

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی خوزستان گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 50 برنامه فرهنگی و هنری در سطح استان برگزار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان افزود: برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و اکران فیلم های این جشنواره در شهرهای مرزی استان از جمله این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: همچنین به همین مناسبت فیلم «شهید بهنام محمدی»  اکران و از فیلم سینمایی سردار شهید « علی هاشمی»  که تاکنون 53 دقیقه از آن آماده شده رونمایی خواهد شد.

چنانی گفت: برگزاری جشنواره تئاتر استان از پنجم مهرماه از دیگر برنامه هایی که به همین مناسبت برگزار که 50 گروه آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند و از این تعداد 27 گروه به مرحله دوم راه یافته اند.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه های هنری و نمایشگاه کتاب در آبادان  نیز از جمله برنامه هایی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس در خوزستان اجرا خواهد شد.
کد مطلب 1690235

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