برگزاری 50 برنامه هنری در خوزستان به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان افزود: برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و اکران فیلم های این جشنواره در شهرهای مرزی استان از جمله این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: همچنین به همین مناسبت فیلم «شهید بهنام محمدی» اکران و از فیلم سینمایی سردار شهید « علی هاشمی» که تاکنون 53 دقیقه از آن آماده شده رونمایی خواهد شد.



چنانی گفت: برگزاری جشنواره تئاتر استان از پنجم مهرماه از دیگر برنامه هایی که به همین مناسبت برگزار که 50 گروه آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند و از این تعداد 27 گروه به مرحله دوم راه یافته اند.



وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه های هنری و نمایشگاه کتاب در آبادان نیز از جمله برنامه هایی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس در خوزستان اجرا خواهد شد.