ارزشهای حماسه دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شوند

به گزارش خبر نگار مهر، عبدالمجید عقیلی شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان افزود: امسال نیز در برنامه های گرامیداشت این حماسه بزرگ تاکید مجدد بر نقش و جایگاه ارزشهای دفاع مقدس در تقویت روحیه و هویت ملی و دینی جامعه و همچنین شیوه انتقال مناسب این ارزش ها به جوانان و نوجوانان است.

وی اضافه کرد: به همین مناسبت امسال نیز برنامه های بسیاری از جمله دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، غبار روبی مزار شهدا و برگزاری جشنواره و نمایشگاه های مختلف را در هفته دفاع مقدس خواهیم داشت.



عقیلی گفت: کمیته های پنج گانه برگزاری هفته دفاع مقدس برنامه های خود را ارائه داده اند که بعد از تائید در هفته آینده برنامه هایی که قابلیت اجرایی شدن دارند اعلام خواهند شد.