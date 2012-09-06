  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

عقیلی:

ارزشهای حماسه دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شوند

ارزشهای حماسه دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شوند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان گفت: هشت سال دفاع مقدس که با دلاوری و از خود گذشتگی ایثارگران، شهدا و مردم تبدیل به حماسه شد باید به نسل جدید و نسلی که این دوران را درک نکرده اند منتقل شود.

به گزارش خبر نگار مهر، عبدالمجید عقیلی شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان افزود: امسال نیز در برنامه های گرامیداشت این حماسه بزرگ تاکید مجدد بر نقش و جایگاه ارزشهای دفاع مقدس در تقویت روحیه و هویت ملی و دینی جامعه و همچنین شیوه انتقال مناسب این ارزش ها به جوانان و نوجوانان است.

وی اضافه کرد: به همین مناسبت امسال نیز برنامه های بسیاری از جمله دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، غبار روبی مزار شهدا و برگزاری جشنواره و نمایشگاه های مختلف را در هفته دفاع مقدس خواهیم داشت.

عقیلی گفت: کمیته های پنج گانه برگزاری هفته دفاع مقدس برنامه های خود را ارائه داده اند که بعد از تائید در هفته آینده برنامه هایی که قابلیت اجرایی شدن دارند اعلام خواهند شد.
کد مطلب 1690236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها