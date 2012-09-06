مذاکرات آمریکا و چین در خصوص بحران دریای جنوبی چین/ استقبال آمریکا از حضور قدرتمند چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، هیلاری کلینتون در این سفر با "هوجین تائو" رییس جمهوری، "ون جایبائو" نخست وزیر و "یانگ جیه چی" همتای چینی خود دیدار و گفت و گو کرد، اما دیدارش با "ژی جین پینگ" معاون نخست وزیر در آخرین دقایق لغو شد.

وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای چینی خود گفت: همه کشورهای درگیر در بحران دریای جنوبی چین به دنبال حل این بحران هستند و آمریکا در این مساله به دنبال افزایش نفوذ خود نیست.

کلینتون افزود: آمریکا بر این باور است که چین و اتحادیه آسه آن باید در یک روند دیپلماتیک به سمت یک هدف مشترک دردریای جنوبی چین حرکت کنند.

وی ضمن استقبال از ظهور قدرتمند چین در منطقه، ادعاها مبنی بر تلاش آمریکا برای مقابله با نفوذ چین را رد کرد و گفت: ایالات متحده به دنبال ایجاد رقابت ناسالم بین قدرتهای اقیانوس آرام نیست.

وزیر امور خارجه چین نیز با بیان اینکه شواهد تاریخی زیادی مبنی بر ادعاهای چین در دریای جنوبی چین وجود دارد گفت : چین ترجیح می دهد برای حل بحران چین به همکاری های دیپلماتیک خود ادامه دهد.

"یانگ جیچی" با اشاره به سفر اخیر خود به چند کشور عضو اتحادیه آسه آن ابراز امیدواری کرد در نشست کشورهای شرق آسیا در ماه نوامبر در کامبوج پیشرفت های خوبی در خصوص توافق میان کشورهای درگیر در بحران جنوبی چین ایجاد شود.

سفر وزیر امور خارجه آمریکا به چین بخشی از تور سفر به 6 کشور اندونزی، برونئی، تیمور شرقی ، جزایر کوک، چین و روسیه بود و کلینتون چهارشنبه شب پکن را به مقصد تیمور شرقی ترک کرد.



