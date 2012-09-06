580 هزار سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:هفته جاری در مجموع 581 هزار و 723 سهم در تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی با بیان اینکه این تعداد سهم طی فعالیت 5 روزه تالار بورس معامله شده است، افزود: ارزش کل معاملاتی این تعداد سهام یک میلیارد و 472 میلیون و 250 هزار و 729 ریال بوده است.

خانی ارزش خرید این تعداد سهام را در بورس استان، یک میلیارد و 223 میلیون و 992 هزار و 662 ریال اعلام و تصریح کرد: ارزش فروش سهام نیز در هفته جاری 248 میلیون و 258 هزار و 67 ریال برآورد شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر معاملات معمول بورس، در فرابورس خراسان شمالی نیز تعداد 12 فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن مورد معامله قرار گرفت.

به گفته خانی همچنین در هفته جاری برای 21 نفر از متقاضیان فعالیت در تالار بورس استان، کد بورسی صادر شده است.

تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی در بجنورد راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل، فعالیت‌های معاملاتی و خرید و فروش سهم در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.