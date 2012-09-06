  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۱۵

ماهاتیرمحمددراندونزی:

مردم دولت های جنگ طلب را انتخاب نکنند/جنگ راه حل مناقشات نیست

مردم دولت های جنگ طلب را انتخاب نکنند/جنگ راه حل مناقشات نیست

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ماهاتیر محمد از ملت های جهان خواست با انتخاب نکردن دولت های جنگ طلب و واگذار کردن امور به شخصیت های صلح طلب زمینه ایجاد صلح و آرامش در جهان را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر اسبق مالزی طی  سخنانی در دانشگاه "محمدیه" اندونزی خطاب به دانشجویان گفت: باید دولتهایی جایگزین دولت های جنگ طلب شوند که جنگ را راه حل مناقشات ندانسته و همیشه آنرا محکوم  کنند.

ماهاتیر محمد که ریاست مؤسسه جهانی صلح پردانا مالزی را بر عهده دارد، پس از ایراد سخنرانی در گفت و گو با دانشجویان این دانشگاه به سؤالات آنان پاسخ داد و ضمن دعوت از آنان برای همکاری با موسسه جهانی صلح پردانا از دانشجویان خواست برای استقرار صلح تلاش کنند. 

"دین شمس الدین" رییس سازمان محمدیه اندونزی نیز ضمن تاکید بر همکاری این سازمان با موسسه جهانی صلح پردانا در جهت استقرار صلح در جهان گفت: جنگ راه حل مناقشات در دنیای امروز نیست و تنها ناآرامی ها را افزایش می دهد.
 

کد مطلب 1690256

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها