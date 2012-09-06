مردم دولت های جنگ طلب را انتخاب نکنند/جنگ راه حل مناقشات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر اسبق مالزی طی سخنانی در دانشگاه "محمدیه" اندونزی خطاب به دانشجویان گفت: باید دولتهایی جایگزین دولت های جنگ طلب شوند که جنگ را راه حل مناقشات ندانسته و همیشه آنرا محکوم کنند.

ماهاتیر محمد که ریاست مؤسسه جهانی صلح پردانا مالزی را بر عهده دارد، پس از ایراد سخنرانی در گفت و گو با دانشجویان این دانشگاه به سؤالات آنان پاسخ داد و ضمن دعوت از آنان برای همکاری با موسسه جهانی صلح پردانا از دانشجویان خواست برای استقرار صلح تلاش کنند.

"دین شمس الدین" رییس سازمان محمدیه اندونزی نیز ضمن تاکید بر همکاری این سازمان با موسسه جهانی صلح پردانا در جهت استقرار صلح در جهان گفت: جنگ راه حل مناقشات در دنیای امروز نیست و تنها ناآرامی ها را افزایش می دهد.

