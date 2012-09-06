مسیر تولید با کم کاری بانکها طولانی می شود/ 30درصد تعاونی ها غیرفعالند

به گزارش خبرنگار مهر، تعاونی ها چشمه جوشان اشتغال بوده و سهم به سزایی در استقرار عدالت، توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی ایفا می کنند، بنابراین در سالی که با نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذار شده باید تعاونی ها در نظریه های اقتصادی و محورهای تولیدی جایگاه ویژه ای پیدا کنند.

بخش تعاون در محورهای رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد و سرانجام در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقش به سزایی دارند چرا که تعاونی‌ها از لحاظ اقتصادی به عدالت و اشتغال مولد توجه داشته و به‌عنوان یکی از جدی‌ترین راههای توسعه پایدار در راس برنامه‌های توسعه ای کشور قرار گرفته اند.

در حال حاضر در خراسان رضوی 10 هزار شرکت تعاونی با 3 میلیون و 900 هزار عضو با موضوع خدمات، تجارت، مسکن و هنر در قالب تعاونی های مصرف، حمل و نقل، فرش دستباف و کشاورزی به عنوان بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام اسلامی و در راستای تحقق تولید ملی، عدالت اجتماعی و اقتصادی فعالیت می کنند.

نقش تعاونی‌ها در اقتصاد خرد و متوسط



در صورتی که نگاه ویژه‌ای به تقویت و افزایش بهره‌وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کلان برای آنها فراهم می شود.تعاونی ها از نظر فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم شده اند که بر اساس قانون بخش تولیدی تعاونی ها در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری فعالیت کرده و در تمام اولویت‌ها و حمایت‌های مربوط به تعاونی‌ها حق تقدم دارند.

نقش تعاونی ها در بنگاه های اقتصادی



تعاونی های تولیدی علاوه بر تأمین مایحتاج بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به توسعه اهداف اقتصادی و مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی در سطح کشور کمک می کنند و بر این مبنا است که می توان گفت، تعاونی ها در سال تولید ملی برای ارتقای کیفیت، دستیابی به تولید، مشارکت در تولید ناخالص داخلی، صادرات و مشارکت اعضا در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نقش دارند.

30 درصد تعاونی های خراسان رضوی غیر فعال هستند



تعاونی‌های تولیدی با تشکیل اتحادیه‌های تولیدی، نهادهای گسترده‌ای هستند که به‌عنوان چترحمایتی برای تحقق اهداف و برنامه‌های بلندمدت و کلان و سیاستگذاری‌های مختلف در عرصه تولید شکل گرفته‌اند که بر این اساس باید مورد حمایت و اعتماد جدی قرار بگیرند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در میزگرد تخصصی، تعاون و نقش آن در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در رابطه با اهمیت وجود بخش تعاون در اقتصاد، تولید داخلی، اشتغال و کارآفرینی گفت: 10 هزار تعاونی در استان وجود دارد که حدود 30 درصد از تعاونیها نیز غیر فعال هستند.

علی اکبر لبافی با بیان اینکه در بنگاه های اقتصادی از جمله شرکتهای تعاونی باید از ایجاد هرگونه اختلاف و تنش جلوگیری شود، اظهار کرد: وجود اختلافات در چنین مجموعه هایی، آنها را از اهداف ارتقاء تولید داخلی خود دور نگاه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به رسالت اصلی تعاون تاکید کرد: امروز اولویت اصلی اداره کار استان توسعه بخش تعاون، ایجاد ارتقاء در این بخش ودست یافتن به جهش اقتصادی از این طریق است که تحقق این اهداف تنها با ایجاد هم افزایی، همکاری و تعامل همه جانبه تعاونگران اتفاق می افتد.

عدم اعطای تسهیلات بانکی مانع حرکت در مسیر تولید ملی



عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران نیز دسترسی به منابع مالی، رقبای غیر رسمی و کمبود نیروی آموزش دیده را از موانع عمده کسب و کار و حرکت در مسیر تولید ملی دانست و افزود: عدم اعطای تسهیلات بانکی و نبود سیستم کارآمد در تعامل بین سرمایه گذاران و صاحبان فرصت از دیگر مواردی است که مانع دست یابی و به راه انداختن موتور تولید ملی می شود.

جواد رضویان راد با تاکید بر اینکه تعاونی ها واحدهای اقتصادی و تجاری هستند، عنوان کرد: تعاونی ها می توانند در راستای رسیدن به افزایش تولید ملی به اهداف توسعه ای کشور کمک کنند.

وی بیان کرد: باتوجه به شرایط بحرانی و تحریم هایی که اکنون گریبانگیر کشور است، تعاونی ها گره گشای معضلات در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی هستند چراکه در قانون اساسی نیز به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی توجه خاص شده است.

سهم تعاون در اقتصاد خراسان رضوی کمتر از 8 درصد است



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرکت های تعاونی استان اظهار کرد: هم اکنون در استان 10 هزار شرکت تعاونی با 3 میلیون و 900 هزار عضو با موضوع خدمات، تجارت، مسکن و هنر در قالب تعاونی های مصرف، حمل و نقل، فرش دستباف و کشاورزی در تحقق اهداف نظام اسلامی و در راستای تحقق تولید ملی، عدالت اجتماعی و اقتصادی فعالیت می کنند.

وی سپس سهم تعاون را در اقتصاد خراسان رضوی کمتر از 8 درصد دانست و افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه شرکت های تعاونی باید به سهم 25 درصد برسد که این امر تنها در صورت توجه دولت به بخش تعاونی محقق می شود.

عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران سپس به بخش مردمی تعاون اشاره و بیان کرد: چنانچه بخش مردمی تعاون به شکل جدی حمایت نشود بدون شک قوانین مصوب شده در برنامه پنجم توسعه و اهداف این برنامه اجرایی نمی شود و در آن صورت رسیدن به سهم 25 درصد برای ما آرزو خواهد بود.

کاهش تصدی گری دولتی



وی تصریح کرد: کاهش تصدیگری دولتی و اجرای دقیق محورهای فصول مختلف قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 به ویژه فصل سوم آن که مربوط به توسعه بخش تعاون بوده می‌توان تمهیداتی را برای رسیدن به 25درصد سهم ناخالص ملی توسط این تشکل‌ها لحاظ کرد.

بنا بر تأکید رهبر فرزانه انقلاب، تحقق شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با همکاری بخش تعاون ومردم امکان پذیر است و در این میان تعاونی ها به عنوان حلقه‌های اصلی اقتصاد در چرخش چرخ‌های کار و صنعت نقش انکارناپذیری دارند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد تحقق شعار سال با توسعه و توانمند‌سازی تعاونی‌ها اتفاق می افتد و در این زمینه بخش تعاونی های تولیدی باید کیفیت محصولات تولیدات داخلی را ارتقا و به وسیله تعاونی‌های مصرف با نگاه ویژه به تقویت و افزایش بهره‌وری تولید داخلی کمک کنند.

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گزارش: مرضیه صاحبی