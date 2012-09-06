نگرانی نویسندگان کردستان از جایگاه زبان کردی/جای خالی ناشر توانمند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شعرا و ادبای کرد شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار کردستان شرکت کردند و در این دیدار که حدود 3.5 ساعت به طول انجامید به بیان دغدغه های کاری و حرفه ای خود پرداخته و در نهایت از هر دری سخن گفتند تا گره ای از کار بگشایند.

در این دیدار که در ادامه سلسله نشست های استاندار کردستان با اقشار مختلف برگزار شد، در ابتدا نویسندگان، هنرمندان و شعرا به بیان دغدغه های خود پرداخته و در ادامه استاندار کردستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز توضیحاتی را در راستای رفع این نگرانی ها ارائه کرد.

زبان کردی جایگاه خود را از دست داده است

امجد غلامی از نویسندگان و خبرنگاران جوان کردستان در این دیدار گفت: فرهنگ مسله فرد نیست و یک سلسه ای زنجیروار است که اگر یکی از حلقه های آن پاره شود کل مجموعه دچار مشکل می شود و به همین دلیل همواره این حوزه فرهنگ نگاهی کلی و فرابخشی داشت.

وی با اشاره به اینکه شاعر، ناشر و ناظر مربعی هستند که بدون متقاضی مثلث می شوند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر زبان کردی کاربرد اصلی خود را از دست داده است و علیرغم تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان حرکت و اقدامی قابل توجه در این بخش عملی نمی شود.

وی افزود: سطح تولید آثار و مجموعه های مختلف با رویکر بومی و مبتنی بر فرهنگ کردی بسیار پایین است و این نشان از آن دارد که نخبگان و فرهیختگان از این مقوله دور شده اند.

پروسه صدور مجوز کتاب در کردستان طولانی است

در ادامه این نشست یکی دیگر از نویسندگان و شاعران فعال در استان کردستان بیان کرد: تمدن محصول فراغت انسان است و تخیل در آرامش و راحتی ایجاد می شود.

کامبیز کریمی با بیان این مطلب که ادبا و شعرای استان کردستان مشکلات زیادی دارند و این امر تا حدی زیادی به ارتقاء فرهنگ صدمات جبران ناپذیری زده است.

وی ادامه داد: پروسه صدور مجوز کتاب حق دولت است ولی در کردستان این پروسه معیوب است چون کردستان استانی دو زبانه است و نمی توان به دلیل کردی بودن یک کتاب مهر بی مهری بر آن زد و یک ملت را از ارتقاء فرهنگ دور کرد.

نویسنده و شاعر کرد زبان یادآور شد: مسئولان باید در ارتباط با ادبیات کردی به یک قناعتی برسند و این می تواند بسیاری از مشکلات فرهنگ بر باد رفته کردی را احیا کند.

کریمی گفت: زبان کردی، شعر کردی، قصه های کودکانه کردی، رمان های کردی و غیره و غیره هیچ کدام تهدیدی برای نظام نیست بلکه می توان با انتشار آنها شماری از تهدیدهای دشمنان را در راستای مقابله با نظام اسلامی پاسخ داد.

کردستان از نبود ناشر توانمند رنج می برد

یکی دیگر از نویسندگان کردستانی در این نشست با اظهار تاسف از این که بعد از چاپ 13 عنوان کتاب پر فروش هنوز هم به دنبال ناشر در استان می گردم، بیان کرد: نویسندگان و شعرا از نبود ناشر فاخر در رنجند و این یک مشکلی جدی برای استان فرهنگی کردستان است.

علیرضا محمدیان یادآور شد: جذابیت کار زمانی آغازمی شود که باید بعد از چاپ کتاب کیسه به دست در سطح استان بچرخیم و کتاب های خود را توزیع کنیم که این اصلا در شان یک نویسنده یا شاعر نیست و به همین دلیل مسئولان باید برای رفع این مشکل هم چاره اندیشی کنند.

یکی از بانوان نویسنده در این نشست هم با اشاره به استعدادهای هدر رفته در حوزه های مختلف به ویژه فرهنگی و هنری در استان کردستان گفت: متاسفانه مکان و جایی مناسبی برای استعداد یابی کودکان و نوجوانان در بحث شعر و نویسندگی در استان کردستان وجود ندارد.

آموزش زبان کردی به کودکان جدی گرفته شود

سلما ساعدی افزود: آموزش کودکان در دوران نوجوانی و جوانی می تواند در ارتقاء فرهنگ کردی و اشرافیت مردم کرد بر زبان خودشان موثر باشد ولی متاسفانه در حال حاضر در این بخش نارسایی های جدی وجود دارد که انتظار می رود برای رفع آنها برنامه های بهتری اجرایی شود.

ایرج عبادی شاعر و نویسنده نیز در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: نگاه امنیتی باید از زبان کردی برداشته شود زیرا این نگاه مایه یاس و ناامیدی نخبگان، شعرا و ادبای کرد زبان شده است و تا وقتی این نگاه وجود داشته باشد اشاعه فرهنگ اصیل کردی امکان پذیر نخواهد بود.

وی اظهار داشت: سانسور کردن، مشکلات مجوز، حساسیت های بی مورد روی زبان کردی عامل اصلی خاک خوردن کتاب های نویسندگان در کنجه های خانگی است.

وی با اشاره به اینکه شاعران و نویسندگان کرد زبان توانایی بالای در تدریس زبان کردی دارند، بیان کرد: انتظار می رود با احداث مدارس کرد زبان در راستای ارتقاء و توسعه این زبان و فرهنگ اصلی گام های موثری برداشته شود.

مشکلات مالی هنرمندان کردستان را آزار می دهد

مسئول موسسه راژین و شاعر کردستانی دیگری نیز در دیدار شعرا با استاندار کردستان گفت: مشکلات مالی در بین قشر شاعر بی داد می کند و بسیاری از شعرا و ادبا حاصل عمر خود را در گنجه های سر بسته نگهداری می کنند و این وضعیت به هیچ عنوان برازنده کردستان نیست.

عدنان برزنجی یادآور شد: انتظار می رود فریاد این قشر فرهنگی که با دل و جان در راستای ارتقاء فرهنگ گام بر می دارند به گوش مسئولان برسد و برای رفع این دغدغه ها چاره اندیشی کنند تا در آینده ای نزدیک شاهد تحول در عرصه های مختلف به ویژه فرهنگ در کردستان باشیم.

در پایان نشست و بعد از توضیحات مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کردستان قول داد تا مسائل و مشکلات این قشر را به صورت ویژه پیگیری کند.