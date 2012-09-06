ارتقای جایگاه فرهنگ کردی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در دیدار با شعرا و ادبای استان کردستان اظهار داشت: نیاز است با بها دادن به قشر فرهنگی و ادبی استان سطح تولید فرهنگ را بالا ببریم.

وی با اشاره به اینکه استانی غنی است که به لحاظ توسعه زبانی توانسته باشد گام های موثری را برداشته باشد، افزود: باید از تمامی ظرفیت ها در راستای حمایت از قشر هنرمند و فرهنگی در استان کردستان استفاده شود.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه متاسفانه باورهای نادرستی در ارتباط با فرهنگ کردی وجود دارد، افزود: ارتقاء و توسعه فرهنگ کردی می تواند در حل این مشکل موثر باشد.

شهبازی بیان کرد: خوشبختانه در استان کردستان اقدامات مناسبی در راستای توسعه فرهنگ کردی و همچنین رفع مشکلات ادبا و شعرای کرد برداشته شده است.

وی یادآور شد: استانداری کردستان آمادگی این را دارد که از ناشر معتمدی حمایت کند تا مشکلات نشر و توزیع نویسندگان این استان حل شود.

استاندار کردستان راه اندازی اتاق فکر شعرا و نویسندگان را ضروری دانست و ادامه داد: با تعامل و هم فکری می توان بسیاری از مشکلات و معضلات را حل کرد.

شهبازی گفت: با تلاش و پیگیری های مستمر در سال جاری ناشران کردستانی حق ورود به نمایشگاه های ملی را پیدا کرده اند که این خود گام ارزنده ای است.

وی در ارتباط با بحث صدور مجوز کتاب های مختلف در استان کردستان افزود: متاسفانه در همه جای دنیا آدم های تنگ نظر پیدا می شود و این را نباید به حساب کل سیستم نوشت و انتظار می رود با پیگری های لازم در آینده نزدیک حق صدور مجوز را به استان کردستان بیاوریم.

استاندار کردستان در پایان بیان کرد: انتظار می رود در آینده نزدیک با همکاری و تعامل بیشتر شعرا و ادبا شاهد توسعه و ترویج فرهنگ اصیل و غنی کرد در جهان باشیم.