  1. بین الملل
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است

خاورمیانه

- اعتراضات مردم بحرین در پی احکام ظالمانه دستگاه قضایی آل خلیفه علیه برخی انقلابیون گسترش یافت.

- عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق ناآرام از جمله حلب همچنان ادامه دارد.

- دهها فرد مسلح در عملیات ارتش سوریه در حمص و حلب کشته شدند.

- دولت سوریه بار دیگر بر پایبندی خود به همکاری با صلیب سرخ جهانی البته به شرط بی طرف بودن این نهاد تاکید کرد.

- دادستانی رژیم صهیونیستی خواستار محاکمه ایهود اولمرت نخست وزیر سابق این رژیم شد.

- وزیران امور خارجه کشورهای عربی از درخواست فلسطین برای کسب کرسی ناظر در سازمان ملل متحد حمایت کردند.

- رئیس کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی از سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره قدس اشغالی انتقاد کرد.

- سه فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند.

آفریقا

- 14 نفر در پی اقدامات خشونت آمیز در مرکز تونس بازداشت شدند.

آمریکا

- حزب دموکرات آمریکا، رسما اوباما را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد. آمریکایی ها می توانند از امروز پنجشنبه رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند.

اروپا

- معاون وزیر امور خارجه روسیه از فعالیت کمیته سرخ جهانی در سوریه تقدیر کرد.

سازمان ملل متحد

- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از اقدامات رژیم آل خلیفه علیه معترضان انتقاد کرد.

کد مطلب 1690281

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