عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- اعتراضات مردم بحرین در پی احکام ظالمانه دستگاه قضایی آل خلیفه علیه برخی انقلابیون گسترش یافت.



- عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق ناآرام از جمله حلب همچنان ادامه دارد.



- دهها فرد مسلح در عملیات ارتش سوریه در حمص و حلب کشته شدند.



- دولت سوریه بار دیگر بر پایبندی خود به همکاری با صلیب سرخ جهانی البته به شرط بی طرف بودن این نهاد تاکید کرد.



- دادستانی رژیم صهیونیستی خواستار محاکمه ایهود اولمرت نخست وزیر سابق این رژیم شد.



- وزیران امور خارجه کشورهای عربی از درخواست فلسطین برای کسب کرسی ناظر در سازمان ملل متحد حمایت کردند.



- رئیس کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی از سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره قدس اشغالی انتقاد کرد.



- سه فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند.



آفریقا

- 14 نفر در پی اقدامات خشونت آمیز در مرکز تونس بازداشت شدند.



آمریکا

- حزب دموکرات آمریکا، رسما اوباما را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد. آمریکایی ها می توانند از امروز پنجشنبه رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند.



اروپا



- معاون وزیر امور خارجه روسیه از فعالیت کمیته سرخ جهانی در سوریه تقدیر کرد.



سازمان ملل متحد



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از اقدامات رژیم آل خلیفه علیه معترضان انتقاد کرد.