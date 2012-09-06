اولین بنیاد پهلوان سرا گلستان در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جامی مدرکل فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: پهلوان سراها با تاسی از سنت های اصیل به جا مانده از ایرانیان حول محور زورخانه ها و به منظور کمک به پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی شکل می گیرد.

وی افزود : این بنیاد از 5 بخش شادی خانه ، سقاخانه ، مرام خانه ، آشتی خانه و زورخانه تشکیل شده است.

وی در ادامه گفت : در شادی خانه ها ، افراد خیر و پهلوانان زورخانه ها که در مرام و مردانگی به نام هستند ، برای ایتام ، کودکان بدسرپرست و کودکان خیابانی برنامه های فرهنگی اجرا می کنند.



جامی تصریح کرد : ارائه خدمات و کمک های مالی به اقشار بی بضاعت و آسیب دیدگان اجتماعی نیز از فعالیت های بخش سقاخانه ی پهلوان سراهاست.

وی اظهار کرد : آموزش ادب و اصول معرفتی و اخلاقی در مرام خانه ها و حل و فصل مشکلات مردم محلات در آشتی خانه های پهلوان سراها نیز دیده شده است.

وی افزود : در بخش زورخانه ها نیز افراد به ویژه کودکان و نوجوانان با ورزش زورخانه ای ، بی پیرایگی و اصالت را می آموزند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر این که پهلوان سراها به هیچ نهاد و دستگاه اجرایی وابسته نیستند افزود : این نهاد برخاسته از دل مردم است تا با استفاده از پتانسیل های موجود در هر شهر و استان برای پیشگیری و کاستن از آسیب های اجتماعی گام بردارند.

جامی با بیان این که پنجمین پهلوان سرای کشور در گرگان افتتاح می شود افزود : پهلوان سراها به تدریج در همه استان های کشور راه اندازی خواهد شد.

شعبانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان نیز در این باره گفت : پهلوان سرای گرگان در محل زورخانه پوریای ولی تشکیل شده است.

حسین شعبانی افزود: این بنیاد به صورت کاملا خصوصی و توسط هیئت امنای 17 نفره به سرپرستی آقای سوخته سرایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به جایگاه زورخانه ها و فرهنگ پهلوان از گذشته تا کنون در فرهنگ مردم ما گفت : این بنیاد فرصت پتانسیل خوبی برای کمک به پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در گرگان خواهد بود.