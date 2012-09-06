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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

شاه غیبی:

12 نمایشگاه پاییزه در کردستان برپا می شود

12 نمایشگاه پاییزه در کردستان برپا می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: 12 نمایشگاه پاییزه همزمان با سراسر کشور در کردستان با همکاری تولید کنندگان داخلی، اصناف و بازاریان برپا می شود.

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه ها در مجموع با 700 غرفه در سطح استان به عرضه محصولات و اقلام اساسی مورد نیاز مردم می پردازند.

وی افزود: این اقلام شامل کیف، کفش، لباس مدارس، مواد پروتینی، برنج، گوشت قرمز، مرغ و میوه است گه با قیمت های مناسب به مردم عرضه می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: تنظیم بازار، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل قیمت ها از اهداف اصلی برپایی این نمایشگاه است که انتظار می رود با نظارت های لازم از سوی سازمان های مسئول شاهد استقبال مردم از این طرح ها باشیم.

شاه غیبی یادآور شد: این نمایشگاه ماه به مدت 10 روز در سطح استان برپا می شود و در صورت ضرورت به مدت چهار روز تمدید می شود.

وی با اشاره به این مطلب که کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف در اختیار متقاضیان قرار داده می شود، اظهار داشت: این نمایشگاه در سه مکان فیض آباد، حاجی آباد و بهاران در سنندج و در مکان های عمومی در سایر شهرستان های کردستان برپا می شود.

کد مطلب 1690284

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