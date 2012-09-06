  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

جامی:

65 درصد کودکان بزهکار حاصل خانواده های متشنج هستند

65 درصد کودکان بزهکار حاصل خانواده های متشنج هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در ایران نتیجه یک تحقیق که در کانون های اصلاح و تربیت انجام شده نشان می دهد 65 درصد این کودکان در خانواده هایی که متشنج هستند زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله جامی شامگاه پنجشنبه در حاشیه افتتاح بنیاد پهلوان سرا افزود: بررسی های کارشناسان در برخی کشورهای اروپایی نشان می دهد  80 درصد کودکان بزهکار، حاصل خانواده های متشنج هستند.

وی تصریح کرد: این تحلیل آماری ساده به ما نشان می دهد که اگر روی خانواده ها کار کنیم حداقل 50 درصد بزهکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در جامعه برطرف می شود.

جامی با بیان این که بنیان اجتماعی شدن و احترام به هنجارهای هر جامعه د ر خانواده پایه ریزی می شود افزود :  برای این امر باید کارهای فرهنگی و پیشگیرانه را روی خانوده ها متمرکز کنیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ناتوی فرهنگی گفت : شکنندگی و فروپاشی نهاد خانواده به عنوان زمینه ارزش گریزی در جامعه ، مهم ترین هدف جریان ناتوی فرهنگی است .

وی با بیان این که در کشور های غربی پس از انقلاب فرهنگی ، نهاد های آموزشی عهده دار فرآیند اجتماعی کردن کودکان را برعهده گرفتند افزود : متاسفانه در کشور های در حال توسعه به این مقوله کمتر پرداخته شده و برای رفع این مشکل و جبران این خلا باید همه پای کار بیایند.

جامی تصریح کرد : در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طرح بنیاد صیانت از خانواده مطرح  و پس از ثبت در وزارت کشور ، تا کنون 20 استان کشور تشکیل شده است.

وی  در ادامه گفت : این بنیاد  برآمده از مشاهیر اجتماعی و با هویت کاملا مستقل است که با استفاده از نظر کارشنسان و صاحب نظران محلی،  برنامه های پیشگیرانه در حوزه خانواده را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص هر منطقه و استان تعریف و اجرا می کند.

جامی با تاکید بر این که کار در حوزه فرهنگ باید به صورت جریانی و مداوم باشد افزود: یکی از اساسی ترین کارهای این بنیاد همرگایی و هماهنگ کردن موسسات و دستگاه هایی است که در حوزه خانواده کار می کنند.

به گفته جامی ، مقدمات تشکیل و راه اندازی بنیاد صیانت از خانواده در گلستان نیز فراهم شده است که به زودی راه اندازی می شود.

کد مطلب 1690286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها