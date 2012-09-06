65 درصد کودکان بزهکار حاصل خانواده های متشنج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله جامی شامگاه پنجشنبه در حاشیه افتتاح بنیاد پهلوان سرا افزود: بررسی های کارشناسان در برخی کشورهای اروپایی نشان می دهد 80 درصد کودکان بزهکار، حاصل خانواده های متشنج هستند.

وی تصریح کرد: این تحلیل آماری ساده به ما نشان می دهد که اگر روی خانواده ها کار کنیم حداقل 50 درصد بزهکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در جامعه برطرف می شود.

جامی با بیان این که بنیان اجتماعی شدن و احترام به هنجارهای هر جامعه د ر خانواده پایه ریزی می شود افزود : برای این امر باید کارهای فرهنگی و پیشگیرانه را روی خانوده ها متمرکز کنیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ناتوی فرهنگی گفت : شکنندگی و فروپاشی نهاد خانواده به عنوان زمینه ارزش گریزی در جامعه ، مهم ترین هدف جریان ناتوی فرهنگی است .

وی با بیان این که در کشور های غربی پس از انقلاب فرهنگی ، نهاد های آموزشی عهده دار فرآیند اجتماعی کردن کودکان را برعهده گرفتند افزود : متاسفانه در کشور های در حال توسعه به این مقوله کمتر پرداخته شده و برای رفع این مشکل و جبران این خلا باید همه پای کار بیایند.

جامی تصریح کرد : در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طرح بنیاد صیانت از خانواده مطرح و پس از ثبت در وزارت کشور ، تا کنون 20 استان کشور تشکیل شده است.

وی در ادامه گفت : این بنیاد برآمده از مشاهیر اجتماعی و با هویت کاملا مستقل است که با استفاده از نظر کارشنسان و صاحب نظران محلی، برنامه های پیشگیرانه در حوزه خانواده را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص هر منطقه و استان تعریف و اجرا می کند.

جامی با تاکید بر این که کار در حوزه فرهنگ باید به صورت جریانی و مداوم باشد افزود: یکی از اساسی ترین کارهای این بنیاد همرگایی و هماهنگ کردن موسسات و دستگاه هایی است که در حوزه خانواده کار می کنند.

به گفته جامی ، مقدمات تشکیل و راه اندازی بنیاد صیانت از خانواده در گلستان نیز فراهم شده است که به زودی راه اندازی می شود.