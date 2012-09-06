آغاز انعقاد قرارداد با پزشکان سطح یک پزشک خانواده در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع استان با حضور قائم مقام وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاونین و اعضاء هیئت رییسه این دانشگاه ، مدیران و مسئولان سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه ستاد اجرایی سازمانهای بیمه گر (در اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران ) برگزار شد.

محمد مهدی ناصحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تقدیر از همکاری و همراهی سازمانهای بیمه گر، اعلام کرد: مازندران آمادگی بازدید اعضای ستاد اجرایی کشوری را در بحث اجرای طرح ملی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع دارد.

یحیی صالح طبری به نمایندگی از سازمانهای بیمه گر ، گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این ستاد در روند اجرایی این طرح ارائه کرد.

وی با اعلام اینکه تقسیم بندی بازدید از 656 پزشک متقاضی عقد قرارداد در سطح یک به تفکیک بین سازمانهای بیمه گر در جلسه کمیته عقد قرارداد و اعتبار بخشی انجام گرفت، افزود: سازمانهای بیمه گر آمادگی کامل جهت انعقاد قرارداد با پزشکان متقاضی را دارند.

صالح طبری گفت: ستاد اجرایی شهرستان ها باید لیست اسمی تایید شده پزشکان متقاضی سطح یک را به دبیرخانه ستاد سازمانهای بیمه گر جهت بررسی و عقد قرارداد اعلام کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی استان با اعلام این که پس از سرشماری بالغ بر دو میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت استان، اطلاعات 500 هزار نفر در سامانه ملی ثبت شد، 800 هزار نفر نیز نسبت به انتخاب پزشک خانواده خود اقدام کرده که این آمار بیانگر رتبه نخست مازندران در سطح کشور است.