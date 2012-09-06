مددجویان امداد بهشهر از اعتبار 200 میلیونی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: توسعه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین و جدی ترین موضوعات هر جامعه بوده و باید برنامه ریزی ها و تصمیمات کارگروه ها و مسئولان این بخش، به صورت اساسی و با حساسیت و مدیریت دنبال شود.

وی بیان داشت: کارگروه کشاورزی شهرستان با بهره مندی از دانش کارشناسان، نخبگان و تولید کنندگان بخش کشاورزی برای کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش تولید و شناسایی موقعیت ها و برنامه ریزی های جدید و اصولی برنامه ریزی خواهد کرد.

فرماندار بهشهر افزود: اختراع دستگاه جوجه کشی گازی و برقی و ساخت دستگاه کاه خرد کنی مکانیزه توسط نخبگان، یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی است که در بهشهر اتفاق افتاده است.

البرزی اختصاص بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار به بخش های مختلف کشاورزی در سالجاری با مصوبه کارگروه کشاورزی خبر داد.