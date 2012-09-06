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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

البرزی اعلام کرد:

مددجویان امداد بهشهر از اعتبار 200 میلیونی بهره مند می شوند

مددجویان امداد بهشهر از اعتبار 200 میلیونی بهره مند می شوند

بهشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار بهشهر گفت:‌ مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با داشتن طرح توجیهی مناسب در بخش کشاورزی از اعتباراتی کم بهره تا سقف 200 میلیون ریال بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: توسعه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین و جدی ترین موضوعات هر جامعه بوده و باید برنامه ریزی ها و تصمیمات کارگروه ها و مسئولان این بخش، به صورت اساسی و با حساسیت و مدیریت دنبال شود.

وی بیان داشت: کارگروه کشاورزی شهرستان با بهره مندی از دانش کارشناسان، نخبگان و تولید کنندگان بخش کشاورزی برای کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش تولید و شناسایی موقعیت ها و برنامه ریزی های جدید و اصولی برنامه ریزی خواهد کرد.

فرماندار بهشهر افزود: اختراع دستگاه جوجه کشی گازی و برقی و ساخت دستگاه کاه خرد کنی مکانیزه توسط نخبگان، یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی است که در بهشهر اتفاق افتاده است.

البرزی اختصاص بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار به بخش های مختلف کشاورزی در سالجاری با مصوبه کارگروه کشاورزی خبر داد.

کد مطلب 1690295

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