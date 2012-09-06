طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در ساری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هادی نژاد اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضای عمومی برای خرید پوشاک، لوازم التحریر، کیف و کفش و سایر ملزومات تحصیلی، طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با هماهنگی سایر دستگاهها از 15 شهریور ماه آغاز و تا 15 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از این طرح نظارت بر قیمت، تامین و توزیع، ارائه به موقع کالا و خدمات الویت دار و نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب مدارس، آموزشگاهها و مدارس غیرانتفاعی در دریافت شهریه های مصوب بوده که با برگزاری گشت های مشترک با سایر دستگاهها طی مدت یکماه برگزار می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری از برپایی نمایشگاه پائیزه عرضه مستقیم کالا در کیلومتر هفت جاده ساری به نکا خبر داد و افزود: این نمایشگاه در 260 غرفه از تاریخ 20 شهریور بمدت 10 روز برگزار خواهد شد.

راهیابی نمایش زاغ پهلوان و زاغک مهربان به جشنواره ماه



نمایش زاغ پهلوان و زاغک مهربان به سرپرستی و کارگردانی حسین باغبان به نهمین جشنواره ماه منطقه چهار کشور راه یافت.



این نمایش که ویژه گروه سنی کودک و نوجوان می باشد به موضوع ایثار و شهادت می پردازد و نویسندگی آن را حسن دولت آبادی برعهده دارد.



نمایش زاغ پهلوان و زاغک مهربان که در نهمین جشنواره تیرنگ با انتخاب تماشاچیان به عنوان نمایش برتر انتخاب شده بود به نهمین جشنواره ماه منطقه چهار کشور که از سی ام شهریور تا سوم مهرماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود، راه یافت.

آغاز کلاس داوری سطح یک ملی اسکواش



رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکواش با اشاره به آغاز کلاس داوری سطح یک اسکواش در خانه اسکواش مازندران گفت: کلاس داوری سطح یک ملی از 15 تا 17 شهریور ماه سال جاری در خانه اسکواش مازندران توسط مهدی مختاری برگزار می شود که بعد از رئیس کمیته فدراسیون داوران بالاترین سطح داوری را دارد.

امیر هوشنگ گل رخ با اشاره به دلایل اصلی برگزاری کلاس داوری در مازندارن اظهار داشت: افتتاح خانه اسکواش مازندران در مجموعه ورزشی داراب ساری و توانایی بالای ورزشکاران و درخواست هیئت اسکواش استان، کلاس داوری و کلاس سطح یک ملی مربیگری در این استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد:در این دوره آموزشی از بهترین مدرسان فدراسیون استفاده می شود که کلینیک داوری را گذارنده و لور وان آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشته است.