17 شهریور تجلی ایثار و حماسه مردم در دفاع از ارزشهای اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی در پیامی به مناسبت قیام 17 شهریور سال 57 یاد و خاطره شهدای عزیز آن روز را گرامیداشت.

وی در این پیام اظهار داشت: 17 شهریور ماه یادآورد کشتار وحشیانه مردمی مظلوم و بی دفاع توسط خاندان پهلوی بود که تنها با سلاح توکل و ایمان در مقابل فساد و بی عدالتی رژیم ستمشاهی ایستادگی کرده و لحظه ای در رسیدن به آرمانهای خود کوتاه نیامدند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه 17 شهریور سرآغاز فصل خونینی در تاریخ مبارزات امت اسلام بود، بیان داشت: این واقعه موجب شد حوادث انقلاب و اعتراضات مردمی در سراسر ایران اسلامی قوت گیرد و هر روز پایه های رژیم پهلوی بیش از پیش سست شود.

سیفی یادآور شد: قیام 17 شهریور بهترین الگو برای جوانان است تا با یادآوری آن حافظ ارزش های انقلابی و اسلامی باشند.

سیفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ شهدای گلگون‌ کفن انقلاب اسلامی به ویژه شهدای والامقام هفدهم شهریور، با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کرد.