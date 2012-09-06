  1. استانها
  2. یزد
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

سیفی:

17 شهریور تجلی ایثار و حماسه مردم در دفاع از ارزشهای اسلامی بود

17 شهریور تجلی ایثار و حماسه مردم در دفاع از ارزشهای اسلامی بود

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17 شهریورماه سال57 گفت: 17 شهریورماه روز تجلی ایثار و حماسه مردم در دفاع از ارزشهای اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی در پیامی به مناسبت قیام 17 شهریور سال 57 یاد و خاطره شهدای عزیز آن روز را گرامیداشت.

وی در این پیام اظهار داشت: 17 شهریور ماه یادآورد کشتار وحشیانه مردمی مظلوم و بی دفاع توسط خاندان پهلوی بود که تنها با سلاح توکل و ایمان در مقابل فساد و بی عدالتی رژیم ستمشاهی ایستادگی کرده و لحظه ای در رسیدن به آرمانهای خود کوتاه نیامدند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه 17 شهریور سرآغاز فصل خونینی در تاریخ مبارزات امت اسلام بود، بیان داشت: این واقعه موجب شد حوادث انقلاب و اعتراضات مردمی در سراسر ایران اسلامی قوت گیرد و هر روز پایه های رژیم پهلوی بیش از پیش سست شود.

سیفی یادآور شد: قیام 17 شهریور بهترین الگو برای جوانان است تا با یادآوری آن حافظ ارزش های انقلابی و اسلامی باشند.

سیفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ شهدای گلگون‌ کفن انقلاب اسلامی به ویژه شهدای والامقام هفدهم شهریور، با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کرد.

کد مطلب 1690304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها