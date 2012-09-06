خله کوه شهرستان تاکستان دارای حریم شد

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تپه خله کوه جزء آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است که با آزاد سازی محوطه اطراف این تپه و گمانه ‌زنی‌های صورت گرفته و اعلام گزارش به معاونت میراث فرهنگی کل کشور توانستیم ضوابط عرصه و حریم این محوطه را دریافت کرده و طبق مقررات و قوانین اعلام برنامه کنیم.

بیرانوند با اشاره به مشکلات ساخت و سازهای غیر مجاز در این محوطه افزود: در30 سال گذشته مشکلات فراوانی برای ساخت و ساز در حریم و عرصه تپه خله کوه تاکستان وجود داشت و با عدم موافقت برای تجدید بناهای اطراف محوطه روبرو بودیم ولی خوشبختانه با پیگیری‌ های صورت گرفته این موانع رفع شد و با مشخص شدن محدوده حریم اثر که تحت حفاظت و نظارت این سازمان است، هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مربوطه برابر مواد 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم محسوب می ‌شود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد بود.

وی یادآورشد: هرگونه ساخت و ساز در داخل حریم این محوطه نیز با اعلام ضوابط (که در اداره میراث فرهنگی تاکستان موجود است) بلامانع است.

تپه باستانی خله کوه واقع در شهرستان تاکستان به شماره 2275 مورخ هشتم اسفتدماه سال 77 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.





