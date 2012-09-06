کارگر شهرداری پول پیدا شده را به صاحبش برگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارگر شهرداری منطقه هفت که مبلغ 27 میلیون ریال وجه نقد و مدارکی به ارزش بیش از سه میلیارد ریال را پیدا کرده و آن را بلافاصله به مسئولان خدمات شهری منطقه هفت قم تحویل داد که با بررسی انجام شده در اختیار صاحب آن قرار گرفت.



نام این کارگر امانتدار، حسین ملاغلامی است که متأهل است و 50 سال سن دارد.



وی در تاریخ نهم شهریورماه در نیمه شب، هنگام امور خدماتی شهداری، یک کیف حاوی وجه نقد و چند چک بانکی و سند زمین و ملک را پیدا کرد و به مسئول خود در شهرداری منطقه هفت تحویل داد.



صاحب این مدارک ضمن ستودن این امانتداری ارزش این مدارک را معادل 20 سال حقوق این کارگر درستکار اعلام کرد.



به دنبال این اقدام شایسته، طی مراسمی محمد دلبری شهردار قم به پاس درستکاری و امانتداری این کارگر شهردار منطقه هفت، وی را مورد تشویق قرار داد.



در ضمن از طرف اصفهانیان مقدم، شهردار منطقه هفت از این کارگر درستکار تقدیر و تشکر صورت پذیرفت.

