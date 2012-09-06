قیام 17شهریور اوج ولایت پذیری ملت مسلمان و مبارز ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری در پیامی به مناسبت 17شهریور ماه(جمعه سیاه) آورده است: 17 شهریورماه سالروز اوج ولایت پذیری ملت مسلمان و مبارز ایران و همراهی مردم متدین و متعهد ایران از امام خویش و از خود گذشتگی ایران مسلمان و آزاده و حق طلب و در نهایت، نفی استبداد و طرد سلطه بیگانگان و حد اعلای مبارزه مردم با هدایت و رهبری امام و روحانیت اصیل گرامی باد.

این پیام می افزاید: ملت مسلمان ایران در34سال قبل در چنین روزی به فرمان امام در تبعید خود، ضوابط حکومت نظامی رژیم سفاک، خون آشام و غیر قانونی شاه معدوم را نادیده گرفت و در اجرای فتوای بزرگ مرجع تقلید جهان تشیع و رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل و با پیش قراولی روحانیت مبارز و اصیل در صبح هفدهم شهریور ماه به خیابانها آمدند و آخرین ضربات مهلک و کارساز خود را بر پیکر نحیف نظام شاهنشاهی وارد و موجبات پیروزی بیش از پیش نهضت اسلامی امام خمینی(ره) را فراهم کردند.

در پایان این پیام آمده است: اینجانب به عنوان فرزند امت و خدمتگزار مردم مسلمان، متعهد و مبارز و سلحشور و ولایت پذیر استان کهگیلویه و بویراحمد، یاد و خاطره شهدای 17 شهریور ماه سال 1357 را گرامی داشته و باخون پاک و مطهر شهدا تجدید پیمان می کنم که تا آخرین نفس، حافظ خون شهدا، دست آوردهای انقلاب اسلامی و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس بوده و گوش به فرمان ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الهش العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) در خدمت به مردم و آبادانی ایران اسلامی ساعی و کوشا باشم.