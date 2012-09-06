محکومیت جهانی آل خلیفه/اذعان بان کی مون به ظالمانه بودن احکام رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در بیش از 37 شهر و روستا ضمن محکوم کردن احکام ظالمانه اخیر دستگاه قضایی آل خلیفه علیه برخی از انقلابیون، بر ضرورت آزادی فوری آنها از زندانهای رژیم تاکید کردند.



در اعتراض به اقدامات نیروهای امنیتی آل خلیفه که مورد حمایت نظامیان سعودی و دیگر رژیمهای حاشیه خلیج فارس هستند، ائتلاف جوانان چهارده فوریه بحرین، دست به فعالیتهای مختلفی زد که طی آن دهها جوان، چندین خیابان منامه از جمله جاده منتهی به فرودگاه را با لاستیک بستند.



نیروهای امنیتی رژیم بحرین نیز با شلیک گلوله و گازهای سمی و اشک آور به سوی جوانان، منجر به مصدومیت و ایجاد خفگی در شماری از جوانان شدند.





خاطر نشان می شود دستگاه قضایی آل خلیفه، روز سه شنبه احکام صادره علیه 13 نفر از رهبران انقلابیون را که مدتهاست در زندان به سر می برند، تایید کرد که برخی از آنها به حبس ابد محکوم شده اند.

منابع پزشکی بحرینی اعلام کردند یکی از جوانان پس از شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی، به شدت مجروح شده است و وضعیت خطرناکی دارد.

محکومیت بین المللی احکام ظالمانه علیه انقلابیون



از سوی دیگر، صدور احکام ظالمانه از سوی دستگاه قضایی آل خلیفه علیه شماری از انقلابیون با محکومیت بین المللی روبرو شد.



دادگاه استنیاف آل خلیفه، احکام دادگاه موسوم به سلامت ملی آل خلیفه علیه 13 نفر از رهبران انقلابیون را که برخی به حبس ابد محکوم شده اند، تایید کرده است.



واکنش دیده بان حقوق بشر : آل خلیفه انتقامجویی را در پیش گرفته است



سازمان دیده بان حقوق بشر نیز با محکومیت این احکام ظالمانه اعلام کرد مقامات بحرین، فرصت مصالحه و آشتی در کشور را که بیش از هر زمان دیگری تک قطبی شده است، از دست داده اند.



در بیانیه این سازمان آمده است دولت بحرین تصمیم جدی برای اصلاحات یا پاسخ دادن به مطالبات مردم ندارد.



از سوی دیگر فیلی سوفندال وزیرامور خارجه دانمارک، احکام صادره را ناامید کننده توصیف کرد و خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشری از زندانهای رژیم بحرین که تابعیت دانمارکی هم دارد، شد.



اما سازمان عفو بین الملل، احکام صادره علیه 13 نفر از انقلابیون را شرم آور توصیف و اعلام کرد احکام دادگاه بحرینی، ضربه دیگری به عدالت بود و نشان داد مقامات بحرینی در راه اصلاحات گام بر نمی دارند و شیوه انتقام را در پیش گرفته اند.



واکنش بان کی مون



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم با ظالمانه خواندن احکام صادره از سوی آل خلیفه علیه انقلابیون، خواستار محاکمه عادلانه آنها در دادگاه استنیاف شد.



سخنگوی بان کی مون اعلام کرد دبیرکل از احکام ظالمانه علیه معترضانی که نقش اصلی را در انقلاب چهاردهم فوریه 2011 ایفا کردند، نگران است.



به گفته وی، بان کی مون از مقامات بحرینی خواسته است به تمام محکومات اجازه دهد حق خود را ایفا کنند و این رژیم نیز در احکام صادره تجدید نظر کند.



دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از آل خلیفه خواسته است به حقوق بشر و آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارند.



بان کی مون بر ضرورت گفتگوی ملی فراگیر که خواسته های تمام بحرینی ها را در نظر بگیرد، تاکید کرده است.