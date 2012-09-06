منجزی: نویسندگان امروز کاریزما ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی رمان‌های عامه‌پسند دهه 80 عصر دیروز چهارشنبه 15 شهریور با حضور جمعی از زنان نویسنده در فرهنگسرای قبا برگزار شد.

در ابتدای این نشست بیوگرافی نویسندگانی چون سیمین شیردل، تکین حمزه‌لو، مژگان مظفری، بیتا فرخی، عاطفه منجزی، فریده شجاعی، شهلا ابراهیمی و نشاط داوودی قرائت شد و هرکدام از این نویسندگان، ضمن تشکر از برپایی این جلسه به بیان سخنان کوتاهی پرداختند.

عاطفه منجزی یکی از نویسندگانی که بیوگرافی‌اش قرائت شده و مورد تشویق حاضران قرار گرفته بود، گفت: متاسفانه امروز کسی برای نقد رمان‌های عامه‌پسند وقت نمی‌گذارد. نمی‌دانم چرا به این‌گونه رمان‌ها بها داده نمی‌شود در حالی که نویسنده عامه‌پسندی می‌شناسم که برای نوشتن رمانش تحقیقات روانشناسی می‌کند. سوال من این است که چرا رمان‌های عامه‌پسند را یا رمانی که آشپزخانه‌ای می‌خوانیدش، طبقه‌بندی نمی‌کنید؟

وی افزود:‌ چرا به واسطه این که یک رمان جذاب است یا به چاپ بیستم می‌رسد، یا در آن عشق وجود دارد، یک رمان را رد می‌کنید؟ برخی انتقاد می‌کنند که چرا رمانتان ظرف دو سال به چاپ دهم رسیده است؟ خب خواننده داشته که به این رقم چاپ رسیده است.

این نویسنده در ادامه گفت: زمانی بود که نویسندگان کاریزما داشتند و به این راحتی نمی‌شد آن‌ها را دید. اما امروز با امکاناتی مانند فیس بوک یا تالارهای گفتگوی اینترنتی این کاریزما دیگر وجود ندارد و شما به راحتی می‌توانید با نویسنده‌ مورد نظرتان گفتگو کنید و از افکارش با اطلاع شوید.

منجزی در پاسخ به سوال یکی از حاضران گفت: نظر مخاطب برای من مهم است ولی نمی‌خواهم که مخاطب هم یک طرفه به قاضی برود. اگر کسی رمان من را نقد می‌کند، من هم دوست دارم نظر و حرفم را بگویم. متاسفانه در خیلی از محافل بدون حضور نویسنده رمان یا کتاب را نقد می‌کنند و اصلا داستان کار را تغییر می‌دهند. اما درباره کوبیدن رمان‌های عامه‌پسند بدانید که تا اثری صدا و مخاطب نداشته باشد، آن را نمی‌کوبند.

در ادامه این برنامه نویسندگان حاضر در برنامه به بحث و گفتگو درباره آثار یکدیگر پرداختند.