ابوموسی میزبان جشن بزرگ "زیر سایه خورشید" خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: جشن بزرگ « زیر سایه خورشید » که با حضور خدام حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) برای اولین بار در استان هرمزگان در شهرهای بندرعباس، میناب و جزیره ابوموسی برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه عظیم معنوی که با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی برنامه ریزی شده است در دهه کرامت به مدت سه روز در استان هرمزگان برگزار می شود که همراه با برنامه های متنوع فرهنگی، دینی و معنوی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان عنوان کرد: این برنامه عظیم فرهنگی – معنوی سوم الی پنجم مهرماه برگزار می شود که طی آن خدام امام رضا(ع) در روز اول به شهرستان میناب روستای کردر که میزبان جشنواره آسمان هشتم است، خواهند رفت و در روز دوم در آستان مقدس امام زاده سیدمظفر در جمع مردم حضور خواهند یافت و پرچم مقدس حرم امام رضا(ع) به اهتزار در می آید و روز سوّم نیز به جزیره ابوموسی خواهند رفت و علاوه بر دیدار با مردم با خانواده شهداء و بیماران دیدار خواهند کرد.

مریدی زاده اظهارداشت: در جشن بزرگ « زیر سایه خورشید » حضور و استقبال عمومی مردم از خادمان حرم امام رضا(ع) از اهمیت خاصی برخوردار است و تمهیدات لازم جهت اطلاع رسانی مناسب به شهروندان با همکاری سازمان ها، نهادها و رسانه های مختلف به عمل آمده است.