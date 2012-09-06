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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

آقامحمدی:

کاروان فرهنگی "نوای کاروان" در قزوین برپا می شود

کاروان فرهنگی "نوای کاروان" در قزوین برپا می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس گفت: کاروان فرهنگی با عنوان نوای کاروان با مشارکت سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس بسیج کشور در استان قزوین برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آقا محمدی صبح پنج شنبه با حضور در جمع فرماندهان و مدیران سپاه استان قزوین که در محل سپاه صاحب الامر (عج) برگزار شد با اشاره به ابتکاری بودن این طرح فرهنگی هدف از اجرای این کاروان را ترویج فرهنگ دفاع مقدس با شیوه های نو و به روز ذکر کرد.
 
وی یادآورشد: در این کاروان فرهنگی ابتداء دو پرچم گنبد امام رضا (ع) و امام حسین (ع) در مراسمی به مسئولان استانی سپرده می شود و با یک تشریفات خاصی این دو پرچم به محل نمایشگاه دفاع مقدس انتقال داده خواهد شد و سپس برنامه های شاد فرهنگی در حوزه دفاع مقدس و بر اساس ذائقه جوانان و نوجوانان برگزار می شود که این مراسم به مدت چهار روز در استان اجراء می شود.
 
سرهنگ مهدی طاهرخانی معاون هماهنگ کننده سپاه استان قزوین هم با اشاره به اهمیت دوران دفاع مقدس بیان کرد: همه باید تلاش کنند تا ارزشهای ناب این دوران طلائی به نسلهای آینده انتقال یابد.
 
وی افزود: مشارکت همه نهادهای فرهنگی استان در اجرای این کاروان بسیار مهم است و هر کس باید بنا به توانمندیهایی که در استان دارد سپاه را در اجرای این ماموریت مهم و کشوری یاری کند.
کد مطلب 1690324

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