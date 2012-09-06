ضریب امنیت در بم 45 درصد افزایش یافت/ دستگیری سارقان بانک بروات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی ثمره چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: حوالی ساعت یک ظهر روز سه شنبه هفته جاری شهروندی با مرکز فوریت های پلیسی تماس گرفت و اعلام کرد دو فرد مسلح وارد بانک صادرات بروات شده و قصد سرقت از این محل را دارند.

وی ادامه داد: مامورین پس از دریافت این پیام با کلانتری منطقه سریعا ارتباط برقرار کرده و در همان لحظات اول با همکاران در محل حاضر شدیم.

سرهنگ ثمره بیان داشت: سارقین که در حال تیراندازی با مامورین بودند قصد فرار شدند که یکی از سارقین با ضربه گلوله از پا درآمد و دستگیر شد.

وی افزود: سارق دوم نیز که قصد فرار به همراه وجوهات را داشت توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: در این عملیات دو قبضه اسلحه کشف کردیم و مبلغی معادل 29 میلیون تومان به بانک مذکور عودت داده شد.

وی با اشاره به نقش موثر مردم در دستگیری این سارقان ابراز داشت: هر شهروند می تواند یک پلیس باشد و امنیت در شهر را ایجاد کند.

سرهنگ ثمره از افزایش 45 درصدی ضریب امنیت شهرستان بم خبر داد و افزود: از زمان شروع به کار بنده در این فرماندهی 11 طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان اجرا شده است.

وی ادامه داد: از جمله دستاوردهای طرح امنیت اجتماعی که اخیرا در بروات اجرا شده است می توان به کشف محموله های سوخت قاچاق، مواد مخدر، دستگیری تعدادی از متهمین تحت تعقیب اشاره کرد.

وی ادامه داد: در این راستا دو نفر قاتل دستگیر شدند که یک نفر از آنها در همان ساعات اولیه قتل توانستیم دستگیر کنیم.

سرهنگ ثمره بیان داشت: تعداد زیادی افراد بیگانه غیرمجاز در این طرح دستگیر و شش باند سرقت نیز منهدم شدند.