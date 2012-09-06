همایش ملی بازسازی مناطق زلزله‌ زده باید شایسته نام آذربایجان برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی با اشاره به گردهمایی خیران برای بازسازی مناطق زلزلهزده در روز 25 شهریور، مشارکت خیرین برای بازسازی این مناطق را ضروری دانست و اظهار کرد: این همایش فرصت بسیار مغتنمی است تا خیرین و ایرانیان مقیم خارج از کشور کمکهای خود را به مردم آسیبدیده آذربایجان برسانند و این همایش میتواند به بهترین شکل این کمکها را جذب و هدایت کند.
وی افزود: در این همایش که با عنوان «مهر ایران، مرهم آذربایجان» بیست و پنجم شهریورماه جاری به صورت جشن گلریزان برگزار میشود، خیرین آذربایجان و سایر نقاط کشور و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور حضور خواهند داشت.
علیرضابیگی با بیان این که ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده آذربایجان شرقی سایت اختصاصی این همایش را طراحی کرده است، افزود: در این سایت که از طریق آدرس www.bazsazi-as.ir قابل دسترسی است علاوه بر فرم ثبتنام شرکت در همایش، نیازمندیهای مناطق زلزلهزده آذربایجان شرقی نیز برای جذب و هدایت کمکهای مردمی درج شده است.
وی اعلام کرد: خیران علاقمند به شرکت در این همایش میتوانند جهت ثبتنام به سایت مذکور مراجعه یا با شماره پیامک 30008737 و شماره تلفن 5575090 - 0411 تماس حاصل نمایند.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده آذربایجان شرقی تصریح کرد: تلاش میکنیم تمهیدات لازم برای حضور خیرین داخل و خارج از کشور در این همایش مهیا شود تا از این طریق بخش قابل توجهی از نیازمندیهای مردم زلزلهزده را تامین کنیم.
علیرضابیگی با بیان این که آذربایجان شرقی تجربه خوبی در استفاده از مشارکت خیران دارد ، افزود: با همراهی خیران میتوانیم پیشبرد امور مربوط به عمران و بازسازی مناطق زلزله زده را تسریع کنیم.
وی در ادامه با اشاره به روح نوعدوستی ایرانیان، گفت: آحاد مردم در اقصی نقاط میهن اسلامی نوعدوستی خود را در حادثه زلزله آذربایجان به صورت عینی نشان دادند و ثابت کردند که ملت ایران یکپارچه است.
استاندار آذربایجان شرقی از کلیه خیران و همچنین صنعتگران، بازاریان و عموم مردم درخواست کرد با حضور در همایش ملی خیرین سهمی در بازسازی مناطق زلزلهزده داشته باشند.
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