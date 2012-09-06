عباسعلی مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر، شایعه خشک شدن برخی درختان حاشیه خیابان‌های بجنورد را به علت نشت مواد نفتی و روغنی حاصل از فعالیت تعمیرگاه‌ها، مراکز تعویض روغنی و ... را غیرقابل قبول دانست.

وی اظهار داشت: سرازیر شدن مواد روغنی و نفتی به پای درختان حاشیه خیابان‌ها به یقین سبب خشک شدن درختان می‌شود، اما تاکنون اتفاق افتادن این مورد در خیابان‌ها و پیاده روهای بجنورد بسیار نادر بوده است.

مهماندوست با بیان اینکه پیش از این تنها چند مورد تخلف کاسبان و صاحبان مراکز تعمیراتی و تعویض روغنی در زمینه ریختن آلودگی‌های نفتی به پای درختان حاشیه خیابان گزارش شده است، تصریح کرد: عوامل اجرایی‌ات شهرداری در مرحله نخست تذکرات لازم را به متخلفین می‌دهند و در صورت تکرار افراد را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.

عباسعلی مهماندوست گزارشات خشک شدن درختان به علت آلودگی‌های روغنی تعمیرگاه‌ها را مربوط به خیابان شهید حسینی معصوم بجنورد اعلام کرد و گفت: تذکرات لازم به صاحبان آن دسته از تعمیرگاه‌ها و مراکز تعویض روغنی که اقدام به ریختن مواد روغنی در پای درختان کرده بودند، داده شده و براساس آخرین بازدیدها نیز این مسئله در خیابان مذکور مرتفع شده است.

وی در ادامه علت ایجاد شائبه خشک شدن برخی درختان حاشیه خیابان‌های بجنورد را زرد شدن برگ درختان افرا و زبان گنجشک دانست و اظهار داشت: برگ‌های این دو گونه درختی به علت آبیاری زیاد چمن‌ها و در نتیجه کاهش میزان آهن موجود در خاک، اندکی زودتر از سایر گونه‌ها و در اواخر فصل تابستان شروع به زرد شدن و ریزش کرده و همین مسئله سبب ایجاد شایعه خشک شدن تدریجی درختان حاشیه خیابان‌های بجنورد شده است.

این مسئول اضافه کرد: خشک شدن پیش از موعد درختان افرا و زبان گنجشک در فضاهای سبز شهری سبب شده تا در برخی از شهرهای کشور، مسئولین فضای سبز از کاشت گونه‌های افرا و زبان گنجشک در فضاهای سبز اجتناب کنند.