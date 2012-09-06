اعلام نتایج انتخابات نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخابات ششمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی، ایوب عزیزی، احمد توسلی، حمید هدایت فر و خسرو سلامت روندی در رشته عمران و رضا امیدبخش در رشته نقشه برداری از میان کاندیداها به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

کاظم ابام، همایون موثقی در رشته معماری، حسین آقازادگان در رشته شهرسازی و رسول باقرزاده محاسبقی در رشته مکانیک به عنوان عضو اصلی آرای لازم را در ششمین هیات مدیره نظام مهندسی استان کسب کردند.



در ششمین انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان که در 11 شعبه اخذ رای مرکز استان و در شهرستان های تابعه برگزار شد عبداله امراللهی و حمید شیرمحمدی نیز به ترتیب در شاخه های برق و ترافیک اعضای اصلی معرفی شدند.



در این انتخابات مجید آقازاده حبشی و قادر عباسی در رشته عمران، فریدون نقیبی در رشته نقشه برداری، عباس منیع سرشت و رحمان آبادکن در شاخه های ترافیک و برق اعضای علی البدل انتخاب شده اند.



عادل لعل شهسوار، ناصر ثبات ثانی و علی مصیب زاده، اعضای علی البدل رشته های مکانیک، معماری و شهرسازی شدند.

ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان در هفت گروه عمران، معماری، تاسیسات برقی، مکانیک، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی برگزار شد.

ششمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی به عنوان ستاد مرکزی و در ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای بوکان، پیرانشهر، خوی، سلماس، شاهیندژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب، نقده و سردشت برگزار شد.