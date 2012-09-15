مرگ سیر جان برای رسیدن به جانان است/ روایت شوق امام علی(ع) به مرگ

دکتر علی محمد صابری در مورد سبک زندگی مبتنی بر باور دینی و عدم این باور به خبرنگارمهر گفت: اعتقاد به خدا زندگی را معنا می‏کند. تمام زندگی بدون اعتقاد به خدا پوچ و بی معنی است. ایمان به خدا یعنی اعتقاد قلبی و باور دلی که اگر انسان این حالت را نداشته باشد به آغاز نقطه پایانی می‏رسد.

وی افزود: دولتمرد و درویش، شاه و گدا در گورستان آرمیدند ولی فلسفه خلقت چیست؟ اینکه از کجا آمده‎ام آمدنم به هر چه بود به کجا می‏روم آخر ننمایی وطنم، جواب به این سؤال تنها در گروی ایمان به خدا محقق می‎شود.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیر مجتمع آموزشی پیامبر اعظم(ع) ادامه داد: هیچ وقت انسان با پول و منال و مقام و همسر و فرزند و... آرامش پیدا نمی‎کند تنها با ایمان و یقین الهی دلها آرام می‏گیرد. در همه ادیان نزدیکی به خداوند سبک ویژه ای به زندگی می‏بخشد. معنی لغوی دین هم راه و سلک و طریقت است. یعنی طریق زندگی‎ای که به خدا ختم می‎شود همه از خدا هستیم و به سوی خدا بازخواهیم گشت.

صابری تصریح کرد: در سبک زندگی مبتنی بر ایمان به خداوند شریعت که مجموعه احکام و دستورات دین است که شرط لازم دینداری است، طریقت که راه رسیدن به خداست یعنی پس از ایمان زبانی از راه دل به خدا برسیم، طریقت شرط لازم و کافی ایمان به خداست و سوم هم عقل و نه عقل منفعت طلب بلکه عقل پایان بین، عقلی که ما را به قرب الهی نزدیک کند این سه در سبک زندگی انسان مؤمن تأثیر می‏گذارند و او را آماده رسیدن به حق و حقیقت می‎کنند.

وی یادآورشد: درسبک زندگی انسان مؤمن، نگرش انسان به جهان و خلق جهان عوض می‏شود راستی، صداقت، محبت و خدمت به دیگران، رعایت حقوق دیگران و به طور کلی ایمان درونی و باطنی که یک گفتگوی فراتاریخی دینی است در انسان تقویت می‏شود.

این استاد عرفان و فلسفه اسلامی عنوان کرد: در اصول دین باید تحقیق کرد و نه آن را عادتی از پدر و مادر پذیرفت. باید به معرفت و حقیقت و معنویت دست یابیم که غیر از این هیچ خبری ازتوحید و خداباوری نیست.

این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی درمورد اینکه چه نسبتی میان تعریف ما از مرگ و سبک زندگی وجود دارد. به عبارت دیگر افراد معتقد به جهان پس از مرگ چه نوع سبک زندگی‏ای با افراد عدم اعتقاد به آن دارند هم تصریح کرد: مرگ یعنی بازگشت به حقیقت پس از این جهان مادی، انتقال روح از دنیا به عالم بزرگتر، معاد شرط اصلی توحید است. یعنی ما می‎توانیم خداوند را در درون خودمان پیدا کنیم. مرگ و رفتن به جهان پس از مرگ تنها با مرگ اضطراری رخ نمی‏دهد بلکه با موت اختیاری هم اتفاق می‎افتد. حضرت فاطمه می‎فرمود علی(ع) روزی هفتاد بار می‎میرد. یعنی معاد را در وجود خود پیدا کرده بود تمام وجود علی(ع) قیامت است.

صابری درپایان اظهارداشت: علی می‏فرماید هرکس مرا به نورانیت شناخت خدا را شناخته است. اعتقاد به جهان پس از مرگ اعتقاد به قیامتی است که همه این قیامت در قامت انسان است. شور جان برای رسیدن به جانان که هم دین است و هم راهی و سلوکی عارفانه به سمت خداوند رفتن است.