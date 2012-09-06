عملیات آبرسانی به 18 روستای نیر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر سید حمید عباداللهی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از اجرای این طرح تصریح کرد: این پروژه با صرف 30 میلیارد ریال اعتبار آغاز شده و هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اجرای این طرح با 68 کیلومتر خط انتقال افزود: با تکمیل و بهره برداری از این طرح پیش بینی می شود مشکل آب شرب بیشتر روستاهای این شهرستان مرتفع شود.

عباداللهی یادآور شد: علاوه بر این آبرسانی به سه هزار و 476 نفر از روستاییان توسط مجتمع آبرسانی شهید کسایی فاز دو از جمله پروژه های مهر ماندگار در این حوزه است که تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اضافه کرد: احداث پل سقزچی، احداث تصفیه خانه و شبکه فاضلاب نیر، احداث بزرگراه نیر- سراب، احداث استخر ذخیره صائین و احداث سد خاکی مجید آباد از جمله دیگر پروژه های مهر ماندگار شهرستان نیر است.

فرماندار نیر اعتبار اجرای این پروژه ها را 348 میلیارد و 290 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان 290 میلیارد و 120 میلیون ریال کسری اعتبار داشته و هنوز تامین نشده است.

