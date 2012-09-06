نخستین آزمایشگاه کشت سل در یاسوج راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام الدین نبوی زاده در آئین افتتاح این آزمایشگاه گفت: برای خرید و نصب دستگاههای این آزمایشگاه با مشارکت سازمان یونیسف، اعتباری قریب به یک میلیارد ریال هزینه شده است.

نبوی زاده با بیان اینکه تاکنون 40 بیمار مبتلا به سل در استان شناسایی شده است، افزود: با راه اندازی این آزمایشگاه شناسایی و درمان بیماران مبتلا به سل در استان به نحو مطلوب انجام خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: همچنین شاهد سرایت این بیماری به افراد سالم جامعه در آینده نخواهیم بود.

نبوی زاده با بیان اینکه تاکنون 19 مورد کشت در این آزمایشگاه به انجام رسیده است، تصریح کرد: این مرکز، قابلیت پوشش همه مراجعین از تمام نقاط استان را دارد و تمامی اقدامات تشخیص و درمان بیماری سل، از این پس در استان انجام می شود.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی نیز در آئین افتتاح این آزمایشگاه گفت: راه اندازی این آزمایشگاه گامی مهم در ارتقاء سلامت مردم استان است.

غلام محمد زارعی افزود: بسیاری از بیماران ما به دلیل نبود برخی امکانات راهی استانهای همجوار می شوند و این امر هزینه این بیماران را افزایش می دهد.

وی بیان کرد: سل، یکی از بیماری های مسری در سراسر دنیاست که اگرچه در استان کهگیلویه و بویراحمد شیوع بالایی ندارد، اما راه اندازی این مرکز، می تواند ما را به شاخص های استاندارد، نزدیک تر سازد.

ساختمان شماره دو بیمارستان امام سجاد یاسوج افتتاح شد

ساختمان شماره دو بیمارستان امام سجاد یاسوج با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این مراسم گفت: این ساختمان شامل بخش های زنان، اطفال، داخلی، جراحی عمومی، تزریقات و پانسمان است.

حسام الدین نبوی زاده افزود: با انتقال قسمتهای اداری، آموزشی و درمانی به این ساختمان، مشکلات قبلی خدمات دهی در آن مرتفع می شود.

وی بیان کرد: با این گسترش فضا، می توان به نحو مطلوب تری پاسخگوی نیاز شهروندان در حوزه بهداشت و درمان بود و راه اندازی این ساختمان با توجه به افزایش جمعیت شهری و لزوم توجه به استانداردها، اقدامی مناسب است.

در پایان این مراسم همچنین دستگاه امحاء زباله بیمارستان امام سجاد یاسوج با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال راه اندازی شد.