صیانت و نظارت بر آثار و تولیدات فرهنگی - هنری هرمزگان فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در اولین جلسه ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری ضمن تأکید بر اهمیت تشکیل ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری افزود: این ستاد براساس دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور تشکیل شده است و ضرورت دارد هرچه سریع تر این ستاد در هرمزگان کار خود را شروع کند.

وی افزود: هدف از تشکیل این ستاد؛ کنترل و نظارت بر شبکه های تولید و توزیع آثار فرهنگی، ایجاد امنیت فرهنگی در مقابله با تهاجم های فرهنگی دشمنان، سازماندهی و بهبود شبکه های توزیع کالاهای فرهنگی، ایجاد ضوابط مناسب مطابق با معیارهای قانونی، شناسایی متخلفان در حوزه توزیع اقلام فرهنگی و ... است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اظهارداشت: این ستاد به ریاست مدیرکل ارشاد هرمزگان و عضویت دادگستری، فرماندهای ناجا، اصناف، سازمان صنعت، معدن، تجارت و دستگاه های فرهنگی است که تیم بازرسی آن متشکل از نمایندگان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندهی ناجا و اصناف است.

مریدی زاده عنوان کرد: استان هرمزگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و به عنوان شاهراه وارداتی کشور در خط مقدم ورود محصولات ناسالم فرهنگی و هنری قرار دارد و شاهد عرضه این محصولات به صورت غیر مجاز در برخی از مراکز صنفی هستیم که از هفته آینده بازرسی های مستمر توسط تیم بازرسی ستاد صیانت و حمایت از آثار فرهنگی – هنری استان آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: این بازرسی ها حوزه گسترده ای شامل کتاب، فیلم، نرم افزار، بازی های رایانه ای، پوشاک، اسباب بازی و ... را شامل می شود.