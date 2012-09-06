باند فرودگاه یاسوج توسعه می یابد/ لزوم جابجایی زندان یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به همین منظور120میلیارد ریال برای توسعه این فرودگاه اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: از این میزان 100میلیارد ریال برای طویل کردن باند و بقیه برای خرید تجهیزات هزینه می شود.

هاشمی این طرح را یکی از پروژه های مهر ماندگار در این استان عنوان کرد و افزود: 50 درصد این اعتبار از محل اعتبارات استانی و 50 درصد دیگر از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور تأمین شده است.

رئیس فرودگاه یاسوج همچنین از نصب سیستم کمک ناوبری فرودگاه خبرداد و اظهار داشت: هم اکنون پیشرفت کاری راه اندازی سیستم کمک ناوبری این فرودگاه 30 درصد است.

وی عنوان کرد: با نصب و راه اندازی این سیستم امکان پروازهای شبانه در فرودگاه یاسوج فراهم می شود.

هاشمی همچنین به در دست اجرا بودن توسعه و تعریض باند این فرودگاه اشاره کرد و گفت: درصورت جابجایی زندان مرکزی یاسوج و حذف تپه موجود در مجاورت این زندان، ضمن توسعه باند فرودگاه امکان نشستن و بلند شدن هواپیماهای بدنه متوسط نیز فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه یاسوج یکی از مرتفع ترین فرودگاههای کشور است که در ارتفاع شش هزار پایی از سطح دریا قرار دارد.