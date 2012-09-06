دستاورد مهم سند بنیادین آموزشی تقویت مهارت های فردی است

به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی قشقایی در ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته تحول بنیادین آموزش و پرورش، کسب مهارت های فردی و درک مفاهیم اجتماعی را مهمترین دستاورد تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین دانست و افزود: مهمترین دستاورد تعلیم و تربیت دراین سند تحول بنیادین را کسب مهارتهای فردی و درک مفاهیم اجتماعی است.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش باید فردی خلاق، مفید و مستقل برای زندگی و اشتغال را به جامعه تحویل دهد و آن فرد باید تمامی معلومات خود را در جامعه به کار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش زرندیه تصریح کرد: با اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید فضایی ایجاد شود که مفاهیم نوبنیاد این سند، عمومیت پیدا کند.

وی بااشاره به اینکه روش های استقرار ساختار جدید پایه به پایه، افزود: برای کمبود فضاهای آموزشی و نیروی انسانی ستادهایی تشکیل شده تا با آمادگی کامل سال تحصیلی آینده با نظام جدید آموزشی اجرایی شود.

قشقایی اظهار داشت: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از سال 83 مطرح شده و در طول پنج سال صدها نفر از کارشناسان خبره آموزش و پرورش، صاحب نظران حوزه و دانشگاه با این سند همکاری داشتند.

همچنین قشقایی با بیان اینکه اجرای تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است افزود: سند تحول بنیادین متناسب با اهداف انقلاب ایجاد شده و دستاوردهای خوبی خواهد داشت.

در ادامه قشقایی با اشاره به تقویت باورهای دینی و فرهنگ وهویت اسلامی دانش آموزان یادآوری کرد و کسب اصول و صداقت را از دیگر مهارت های این سند نام برد و ابراز امیدواری کرد: با تلاش همه جانبه و کوشش همکاران، این سند تحول به درستی در آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شود.