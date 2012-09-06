دانشجویان قاری 52 کشور به تبریز می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی با اصحاب رسانه گفت: برگزاری مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان به فاصله یک هفته از برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران حاکی از توان مدیریتی بسیار بالای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.



وی افزود:چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان از 21 تا 26 شهریورماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

نوین ابراز داشت:قرآن اهمیت زیادی در زندگانی بشریت دارد و باید تمامی تلاش ها در این زمینه صورت گیرد تا قرآن وارد زندگی شود تا از این طریق بیش از پیش قرآن در زندگی بشریت اثر داشته باشد.



وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اکنون جوانان و نوجوانان از مرحله روخوانی قرآن گذاشته اند و علاوه بر خواندن قرآن به تدبر در قرآن روی آورده اند و فعالیت های خاصی در این زمینه انجام داده اند.



شهردار تبریز ابراز داشت: افتتاحیه این مسابقات 21 شهریور ماه سال جاری در محل همایش سالن همایش های مصلی اعظم امام خمینی تبریز برگزار خواهد شد که در این مسابقات 100 نفر از 52 کشور جهان در این چهار روز در تبریز حضور خواهند داشت.



نوین اظهار داشت: هم زمان با برگزاری این مسابقات در مساجدی از مناطق ده گانه تبریز محفل شبی با قرآن با حضور همین قاریان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.



نوین ابراز داشت: اولین بوستان قرآنی شمالغرب کشور نیز همزمان با برگزاری این مسابقات در تبریز افتتاح خواهد شد که بعد از تهران دومین بوستان قرآنی کشور است.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: اختتامیه این مسابقات روز شنبه یعنی 26 شهریور ماه خواهد بود که هم در افتتاحیه و هم در اختتامیه این مسابقات تعدادی از مقامات و مسئولین استانی و کشوری حضور خواهند داشت.

