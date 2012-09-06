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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

عجم:

1700 خانوار مسافر تابستانه در 114 کلاس درس آزادشهر اسکان یافتند

1700 خانوار مسافر تابستانه در 114 کلاس درس آزادشهر اسکان یافتند

آزادشهر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش آزادشهر گفت: تاکنون هزار و 750 خانوار در 114 کلاس درس در 12 آموزشگاه نوساز اسکان و ساماندهی شدند.

حسین عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان آزادشهر به دلیل قرار گرفتن در تقاطع سه استان گلستان به خراسان شمالی و سمنان و نیز مسیر شمال به مشهدمقدس همواره میزبان مسافران فراوانی از اقصی نقاط کشورمان است.

وی اظهار داشت:  بهمین دلیل و با هدف اسکان و خدمات دهی به مسافرین محترم فرهنگی و غیرفرهنگی، ستاد اسکان آموزش و پرورش آزادشهر از ۲۸ خرداد فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۱۳ شهریورماه ۱۷۵۰خانوار به تعداد بیش از ۱۰هزار مسافر را در مدارس شهرستان اسکان داده است.

وی افزود: از ۱۱۴ کلاس اختصاص داده شده برای اسکان ۶۱ کلاس گروه الف بوده که به امکاناتی از قبیل: فرش، تلویزیون، یخچال، پتو، اجاق گاز و وسایل سرمایشی مجهز است.

عجم در پایان از ادامه فعالیت اسکان آموزش و پرورش آزادشهر تا ۲۵شهریورماه جاری خبر داد و  افزود: شماره تلفن۸۸۰۳-۶۷۲-۰۱۷۴ آماده پاسخگویی به مسافرین است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1690386

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