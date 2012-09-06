1700 خانوار مسافر تابستانه در 114 کلاس درس آزادشهر اسکان یافتند

حسین عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان آزادشهر به دلیل قرار گرفتن در تقاطع سه استان گلستان به خراسان شمالی و سمنان و نیز مسیر شمال به مشهدمقدس همواره میزبان مسافران فراوانی از اقصی نقاط کشورمان است.

وی اظهار داشت: بهمین دلیل و با هدف اسکان و خدمات دهی به مسافرین محترم فرهنگی و غیرفرهنگی، ستاد اسکان آموزش و پرورش آزادشهر از ۲۸ خرداد فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۱۳ شهریورماه ۱۷۵۰خانوار به تعداد بیش از ۱۰هزار مسافر را در مدارس شهرستان اسکان داده است.

وی افزود: از ۱۱۴ کلاس اختصاص داده شده برای اسکان ۶۱ کلاس گروه الف بوده که به امکاناتی از قبیل: فرش، تلویزیون، یخچال، پتو، اجاق گاز و وسایل سرمایشی مجهز است.

عجم در پایان از ادامه فعالیت اسکان آموزش و پرورش آزادشهر تا ۲۵شهریورماه جاری خبر داد و افزود: شماره تلفن۸۸۰۳-۶۷۲-۰۱۷۴ آماده پاسخگویی به مسافرین است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

