از گرانی بی سر وصدای لبنیات تا افزایش قیمت نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات نرخ تورم 25.9 درصدی - در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال- به روایت مرکز آمار ایران منتشر شد. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه را 22.4 درصد اعلام کرده بود.

این درحالیست که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 را 23.5 درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی گزارش داد: خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در مردادماه 1391 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه 1391 به عدد 0/341 رسید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1390 معادل 23.5 درصد است که نسبت به مدت مشابه در تیرماه (22.4 درصد) 1.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

قیمت لبنیات در سکوت خبری مجددا گران شد!

قیمت فرآورده‌های لبنی در حالی در یک هفته اخیر در سکوت خبری برای چندین بار گران شده که هنوز هیچ مسئولی در این باره موضع‌گیری نکرده است.

حسین چمنی مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران درخصوص افزایش قیمت فرآورده های لبنی در بازار اظهارداشت: متاسفانه باوجود همه تمهیداتی که در رابطه با موضوع قیمت شیرخام اندیشیده شد، نه تنها قیمت این محصول در بازار کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش قیمت شیرخام و به تبع آن قیمت فرآورده های لبنی در بازار بودیم. گفته می شود قیمت فرآورده‌های لبنی در یک هفته اخیر و در سکوت خبری با افزایش بین 8 تا 40 درصدی روبرو شده است.

از سویی دیگر نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استاندارتهران با بیان اینکه طی اقدامات انجام شده قیمت لبنیات کاهش خواهد یافت، گفت: دراین رابطه تیمهای بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارخانجات تولید فرآورده های لبنی مستقر می شوند تا در نحوه قیمت گذاری محصولات با نرخ مصوب نظارت کرده و با متخلفان برخورد تعزیراتی کنند.

تولید 15 درصدی گوشت مرغ مازاد برمصرف بازار

محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران گفت: طی چند روز گذشته برخی استانها گوشت مرغ را در حدود 10 تا 15 درصد مازاد برمصرف بازار تولید کرده‌اند.

وی دررابطه با قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری در حدود 3600 تا 3800 تومان، قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار درحدود 5200 تا 5300 تومان است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار درحدود 5100 تومان است، درعین حال گفت: البته ممکن است طی روزهای آینده این قیمت افزایش یابد.

این اظهارات درحالیست که علی پورکاوه مدیرکل تأمین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است دامنه قیمت مرغ در شهر تهران 5000 تومان در هر کیلوگرم است و با توجه برنامه تولید تخم مرغ ، بازار این کالا هم مشکلی ندارد.

همچنین حسین مقدم نیا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به وضعیت مناسب تولید گوشت مرغ، خواستار آن شد که مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت فورا اقدام به خرید و ذخیره سازی مرغ و نهاده ها کنند، تا در آینده مشکلی پیش نیاید.

تخم مرغ شانه ای 8000 تومان!

از سویی دیگر هدایت الله اصغری مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن با بیان اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری در حدود 3250 تومان است، گفت: بر این اساس، قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری در حدود 6500 تومان محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه خرده فروشی های سطح شهر در حدود 23 تا 25 درصد هزینه های جانبی (مانند کرایه حمل و سود متعارف) را بر روی قیمت مذکور می افزایند، تصریح کرد: البته هنوز قیمت نهایی تخم مرغ تعیین نشده و قرار است درجلسه ای با حضور اعضای کارگروه مذکور، قیمت نهایی این محصول تعیین شود.

براین اساس قیمت هرشانه تخم مرغ در بازار با احتساب افزایش 25 درصدی هزینه های جانبی باید در حدود 8125 تومان محاسبه شود.

پتروشیمی اصفهان تعطیل شد/ دلایل تعطیلی از زبان معاون وزیر



مجتمع پتروشیمی اصفهان به دلیل افزایش بدهی‌های خرید خوراک و عدم دریافت خوراک از پالایشگاه نفت اصفهان تعطیل شد. مجتمع پتروشیمی اصفهان با ظرفیت تولید سالانه 300 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی فعلا تعطیل شد.

این واحد پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه 55 هزار تن بنزن، 72 هزار تن تولوئن، 22 هزار تن ارتوزایلین، 44 هزار تن پارازیلین، 75 هزار تن مخلوط زایلین ها و 40 هزار تن انیدریدفتالیک برخوردار است.



عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تائید تعطیلی مجتمع پتروشیمی اصفهان، گفت: دلیل اصلی تعطیلی این واحد پتروشیمی افزایش حجم بدهی‌ها به پالایشگاه نفت اصفهان بابت خرید خوراک مایع است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر به تمامی واحدهای پتروشیمی نسبت به پرداخت به موقع بدهی‌ها تاکید شده است، تصریح کرد: با این وجود، مجتمع پتروشیمی اصفهان بدهی‌های خود را به موقع به پالایشگاه اصفهان پرداخت نکرده است.



در این رابطه علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با دستور وزیر نفت فروش خوراک به پتروشیمی اصفهان قطع شده است، گفت: تا زمانی که پتروشیمی اصفهان بدهی‌های خود را پرداخت نکند، خوراک به این واحد عرضه نخواهد شد.



مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلایل توقف عرضه خوراک " پلاتفرمیت" توسط پالایشگاه نفت اصفهان به پتروشیمی، گفت: در حال حاضر سهام پالایشگاه نفت و پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است.



وابستگی امنیت غذایی نصف جهان به پتروشیمی ایران



با توجه به اینکه مهمترین کاربرد کوده اوره پتروشیمی در صنایع غذایی و کشاورزی است، یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی صادرات این محصول پتروشیمی بر خلاف سایر فرآورده‌ها، ایجاد وابستگی امنیت غذایی کشورهای مختلف است.



گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که با افزایش صادرات کود اوره پتروشیمی، امنیت غذایی کشورهایی همچون چین، هند، بنگلادش، سریلانکا، پاکستان و عراق و تا حدودی ارمنستان، مالزی و چندین کشور آسیایی دیگر به صنعت پتروشیمی ایران وابسته شده است.



این در حالی است که در سال‌های اخیر محموله هایی از کود اوره پتروشیمی ایران به کشورهای آفریقایی همچون موزامبیک، تانزانیا و شمال آفریقا هم صادر می شود و از این قاره سیاه هم به یکی از بازارهای جدید پتروشیمی ایران تبدیل شده است.



در همین حال اخیرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به یک توافق جدید به منظور اجرای طرح توازن توزیع و عرضه کود اوره دست یافته اند.



به عبارت دیگر، ایران با اجرای طرح توازن تولید و مصرف کود اوره در شمال و جنوب کشور قصد تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان این محصول پتروشیمی در خاورمیانه را دارد.



برای اجرای این طرح، با اختصاص کود اوره شیمیایی تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی شمال کشور همچون پتروشیمی خراسان و کرمانشاه به صنعت کشاورزی، امکان صادرات این محصول پتروشیمی توسط مجتمع‌های احداث شده در جنوب کشور از بندر ماهشهر و عسلویه فراهم می‌شود.



بر این اساس با عملیاتی شدن این پروژه "توازن" علاوه بر تامین کامل نیاز کشاورزان داخلی، هزینه‌های حمل و نقل کاهش می یابد که این موضوع منجر به افزایش حاشیه سود صادرات و تثبیت بازارهای پتروشیمیایی ایران در آسیا و افریقا شده است.

پیش بینی می شود ایران و افغانستان به زودی قرارداد خرید محصول پتروشیمی اوره را امضا کنند که در این صورت پس از هند، بنگلادش، سریلانکا و پاکستان، سایر کشورهای آسیایی، امنیت غذایی دولت کابل هم به صنایع پتروشیمی ایران وابسته شود.



شایعه ارز 3000 تومانی چگونه دهان به دهان در بازار بزرگ تهران پیچید؟



این روزها که پایتخت تعطیلات پنج روزه - به مناسبت برگزاری اجلاس سران عدم تعهد- را گذرانده، یک شایعه دهان به دهان پیچیده؛ ارز 3 هزار تومانی در راه است؟



فارغ از درست یا غلط بودن این شایعه که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آن را تکذیب کرد، می‌توان دلایل احتمالی رواج این شایعه را بررسی کرد.



از بازار تهران خبر می‌رسد که برخی فروشندگان به خریداران عمده کالاها شایعه ارز 3 هزار تومانی در آینده‌ای نزدیک را مطرح می‌کنند؛ اما دلیل این کار چیست؟



نخست با توجه به اینکه اکثر خریداران بازار بزرگ تهران، فروشندگان صنف‌های مختلف از سرتاسرکشور هستند، همین شایعه منجر به این می‌شود که دهان به دهان و مغازه به مغازه در شهرهای مختلف بپیچید و این شایعه در نهایت تورم انتظاری را به ارمغان می‌آورد.



دوم هجوم خریداران عمده به بازار بزرگ تهران برای خریداری کالاها با این توهم که موج جدید افزایش قیمتها با گرانی ارز در راه است، فروش کلان برخی بازاریانی که سناریوی شایعه گرانی ارز را نوشتند، در پی خواهد داشت، درحالی که اصلا شاید در بازار ارز فعلا خبری از تغییر قیمتها نباشد.



از مراجع نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست می‌شود که با تشدید نظارتها، با شایعه پراکنی ارز 3000 تومانی در بازار بزرگ تهران برخورد قانونی کنند تا تورم جدیدی از این ناحیه به اقتصاد کشور تحمیل نشود.



تعیین نرخ ارز در بازار آزاد در دستان چند نفر است



از سویی دیگر محمد پاریزی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مدعی شد که هم‌اکنون تعیین نرخ ارز در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج کشور صورت می‌گیرد.



جذب 1.2 میلیارد دلار سرمایه جدید خارجی/ تصویب 3 میلیارد دلار پروژه جدید



بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام ورود 1.2 میلیارد دلار سرمایه جدید خارجی به کشور در سال جاری گفت: تا پایان امسال 6.5 میلیارد دلار پروژه مصوب خواهد شد.



وی با تشریح جدیدترین برنامه های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: روند جذب سرمایه خارجی در 6 سال اخیر دارای روند افزایشی بوده و از یک میلیارد و 800 میلیون دلار درسال 86 به 4 میلیارد و 370 میلیون دلار با 141 درصد رشد در سال 90 رسیده است.



رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: آمار ورودی سرمایه گذاری خارجی ورودی کشور در سال جاری یک میلیارد و 275 میلیون دلار بوده که البته این آمار برای مدت گذشته از سال جاری به صورت مقدماتی است.



به گفته وی در سال جاری تاکنون جدود 3 میلیارد دلار پروژه مصوب سرمایه گذاری خارجی داشتیم و برآورد می شود با حفظ همین شرایط تا پایان سال این میزان به 6.5 میلیارد دلار بالغ شود.



جلسه شورای گفتگو باز هم بدون وزرا/ مسئولان پاسخ دهند



جلسه صبح دوشنبه هفته جاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر بدون حضور وزرا و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد.



نمایندگان وزرا و بخش خصوصی برای دومین بار در سال جاری گردهم آمدند تا در مورد مهمترین مسائل بخش تولید، صنعت و تجارت کشور گفتگو کنند اما باز هم هیچ یک از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی به این جلسه نیامدند.



این در شرایطی است که برخی از منابع موثق در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام می کنند که علیرغم وعده ای که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در جلسه امروز داده بود اما باز هم ترجیح داد که به این جلسه نیاید!



عدم حضور اعضای کابینه در شورای گفتگو در شرایطی است که هم اکنون مسائل مختلفی در عرصه اقتصاد ایران وجود دارد که مهمترین آن موضوع ارز و شایعاتی در خصوص قیمت نجومی آن است.



بر اساس آیین نامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هر یک از وزرای کابینه حق دارند که سه جلسه غیبت داشته باشند، این در شرایطی است که هم اکنون غیبت وزرا به خصوص شمس الدین حسینی به عنوان رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیش از این شده است.



در همین حال، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی نیز از ابتدای تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکنون حتی یک بار هم در این جلسات حضور نیافته است.



آورده 20 میلیونی برای مسکن ویژه تهران/ امتیازات خاص برای مدا‌ل‌آوران المپیکی



علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با اعلام شرایط ثبت نام مسکن ویژه تهران، گفت: مجموع آورده متقاضی 20 میلیون تومان خواهد بود و اقساط یک میلیون تومانی در طول دوره سکونت از فرد گرفته می‌شود.



وی افزود: سهم آورده مردم طی 4 تا 5 مرحله از آنها گرفته می شود و خروجی این است که قیمت تمام شده را در کنار 30 درصد قیمت زمین دریافت می کنیم.



این مقام مسئول با بیان ایکه 70 درصد باقی مانده حداکثر ماهیانه یک میلیون تومان از متقاضی دریافت می شود، اظهار داشت: مجموع آورده متقاضی 20 میلیون تومان خواهد بود و اقساط یک میلیون تومانی در طول دوره سکونت از فرد گرفته می‌شود.



به گفته وی متاهل بودن، تعداد فرزندان، سابقه 6 ماهه جبهه، همسر شهید، فرزند شهید، نخبگان، مدال آورندگان المپیک و المپیاد از جمله امتیازات ویژه ای است که در ثبت نام از متقاضیان مورد توجه قرار می گیرد.



نرخ بیکاری زیردیپلم 2 درصد است



عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه، نرخ بیکاری افراد زیر دیپلم را 2 درصد دانست و افزود: بیشترین مشکل ما در بخش اشتغال با افراد فارغ التحصیل است که دنبال میز می‌گردند و این در حالی است که افراد دیپلمه و دیپلم فرصت شغلی خود را دارند و مشکلی ندارند.



وی تصریح کرد: افراد دیپلم به پایین انتظاراتشان در حد خودشان است در حالی که انتظارت افراد تحصیل کرده و دانشگاهی ما بالا است. وی در مورد حمایت از اشتغال خانگی افزود: این کار ضابطه دار است و در مورد مشاغل خانگی هم منابع مالی توزیع شده است.



اوپک جشن نفت 120 دلاری می‌گیرد/ نفت ایران 115 دلار شد



همزمان با واکنش آمریکا به گرانی بهای طلای سیاه و ادامه ماراتن نفتی عربستان و روسیه، اوپکی‌ها در حالی خود را برای برگزاری جشن نفت 120 دلاری آماده می‌کنند که بهای نفت ایران هم با افزایش چند دلاری از مرز 115 دلار گذشت.

با وجود تلاش کشورهای نفت‌خیز جهان و به ویژه برخی از اعضای اوپک برای افزایش تولید و صادرات نفت، اما بهای جهانی طلای سیاه به روند رو به رشد خود ادامه می دهد.



بر این اساس قیمت جهانی نفت خام از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون نزدیک به 20 دلار در هر بشکه افزایش یافته است و با توجه به تغییر و تحولات متعدد ژئوپولیتیکی و طبیعی پیش بینی می‌شود به زودی حتی بهای طلای سیاه از مرز 120 دلار در هر بشکه هم عبور کند.