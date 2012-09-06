419 دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد رتبه های برتر کنکور سراسری را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار اظهار داشت: 419 نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد رتبه های یک رقمی، دو رقمی و سه رقمی در کنکور سراسری را کسب کردند.

وی که در جمع جوانان پیرو ولایت استان یزد حضور یافته بود، افزود: جوانان عضو کانون پیرو ولایت می توانند نقش یک محقق را در جامعه داشته باشند و در جهت بالا بردن معلومات خود تلاش کنند.

میرشکار با بیان اینکه دشمنان اسلام به ویژه وهابیت در صدد ایجاد شبهات دینی برای خارج کردن جوانان از مسیر دین و ولایت هستند، بیان داشت: جوانان پیرو ولایت باید به فرامین و هدایت های مقام معظم رهبری در تمام زمینه ها گوش فرا دهند و بر اساس آن مسیر زندگی خود را تنظیم کنند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور افزود: کانونهای جوانان پیرو ولایت در عمر 10 ساله خود به جایگاهی رسیده است که توانسته با آموزشهایی که در این سالها ارائه شده است، جوانان عزیزی را به عنوان فردی موثر در جایگاه های مختلف علمی و اجتماعی نظام به مردم کشورمان معرفی کند.

میرشکار بیان داشت: تعداد زیادی از آنها که روزی عضو کانونهای جوانان پیرو ولایت بوده اند به عنوان فرماندار، بخشدار، مدیرکل، استاد و رئیس دانشگاه و حتی نماینده مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمتگذاری هستند و هم اکنون در دور جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی نیز تعداد دو هزار نفر از آنها حضور دارند.

وی با بیان اینکه 21 هزار نفر از جوانان تحت حمایت عضو کانونهای پیرو ولایت در کشور هستند، اظهار داشت: شما جوانان باید در مسیر زندگی، هدفمند حرکت کنید و درجات علمی را پشت سر بگذارد و فرد موثری در جامعه قرار بگیرید.