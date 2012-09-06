رئیس جمهور یکشنبه به گلستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن ثبت جهانی برج قابوس با حضور محمود احمدی نژاد در جوار برج قابوس در شهرستان گنبدکاووس برگزار می شود.

گنبدقابوس به عنوان بزرگترین بنای آجری جهان و پانزدهیمن اثر ایرانی، عصر روز ۱۰ تیرماه سالجاری به فاصله دو ساعت پس از ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان به فهرست میراث جهانی پیوست.

گنبد قابوس با ارتفاع 70 متر بلندی مرتفع ترین بنای آجری جهان شناخته شده است. در تاریخ ساخت طبق تصریح نوشته‌های کتیبه جرج قابوس آمده است که، امیر شمس‌المعالی به سال 397 هجری قمری اقدام به ساخت گنبد قابوس کرد و ساخت آن 5 سال به طول انجامید.

ارتفاع بلندی برج از کف تپه آن تا زیر قاعده مخروط 37 متر و ارتفاع گنبد مخروطی آن از کف قاعده تا رأس آن 18 متر که روی هم رفته ارتفاع برج را به 55 متر می‌رساند.

همچنین 15 متر ارتفاع تپه مصنوعی را که گنبد روی آن بنا شده به برج بیفزائیم که در این صورت برج از سطح تا رأس 70 متر ارتفاع دارد.

