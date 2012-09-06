هیئتی از مدیریت بحران استان البرز به ورزقان اعزام شد

ابوالقاسم باقری سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: روز گذشته هیئتی متشکل از مسئول آمادگی و مقابله، مسئول باز سازی و بازتوانی، معاون امداد و نجات هلال احمر و جمعی از مسئولان مدیریت بحران شهرستانهای استان به منطقه زلزله زده ورزقان در آذربایجان شرقی اعزام شد.

وی گفت: این کار با هدف استفاده از تجربیات این مناطق در زمان وقوع حادثه و پس از آن و انتقال این تجربیات به مسئولان مدیریت بحران در استان البرز صورت گرفته است.

باقری اذعان داشت: در این بازدید هیئت اعزامی ضمن دیدار و دلجویی از بازماندگان حادثه اخیر، به شکلی ملموس در جریان جزئیات روند امدادرسانی قرار گرفته اند.

باقری اظهار داشت: مجموعه مدیریت بحران البرز با به کارگیری تجربه مناطق زلزله زده می توانند بحرانهای احتمالی آینده را با آمادگی بیشتری مدیریت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان البرز با اشاره به ارسال چهارمین محموله امدادرسانی هلال احمر استان به مناطق آسیب دیده، اظهار امیدواری کرد با کمکهای مردمی و همت و برنامه ریزی مسئولان، هرچه سریعتر نقاط زلزله زده بازسازی شود.