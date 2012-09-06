امشب خورشید سیاه در حمایت از حیات وحش می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید سیاه پیش از این ترانه هایی با موضوع محیطبانان، دریاچه ارومیه، واقعه کشتار خرس های سمیرم، پدیده ریزگرد و... را اجرا کرده بود و چندی پیش نیز کنسرتی دیگر را به روی صحنه برده بود.

روز 20 شهریور سال گذشته، انتشار فیلم کشتار خرس قهوه ای و دو توله در استان اصفهان باعث واکنش بی سابقه و اعتراض گسترده ایرانیان به کشتار حیوانات شد و از این رو، جمعی از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات این روز را به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات معرفی کردند.

خورشید سیاه نیز که پیشتر با ترانه ای به نام خرس قطبی سمیرم به این واقعه واکنش نشان داده بود، همین مناسبت را برای اجرای کنسرت خود انتخاب کرده است.

این کنسرت امشب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۱ در فرهنگسرای ابن سینا از ساعت ۲۰ برگزار می شود.

فرهنگسرای ابن سینا در شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان خوردین، ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب ابن سینا واقع شده است.

